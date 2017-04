Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan Pappilanniemestä tuli suojelulahja Suomelle Lappeenrannan Pappilanniemi on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) päätti asiasta maanantaina.Pappilanniemen maat omistaa Lappeenrannan kaupunki, joka esitti suojelua. Suojeltu alue on arvokas ja monimuotoinen Saimaan rantametsä Lappeenrannassa Kaukaan tehtaiden naapurissa.Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna maanomistaja voi perustaa maalleen suojelualueen luonnon monimuotoisuuden ja kauneuden säilyttämiseksi. Suojelualueen perustaminen on vapaaehtoista, eikä maasta saa korvausta.Suojeltavan alueen pitää täyttää lain mukaiset luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset. Pappilanniemeen Lappeenranta tekee käyttö- ja hoitosuunnitelman.28,8 hehtaarin alueella on monenlaisia elinympäristöjä ja luontotyyppejä, kuten karua kangasmetsää, rehevää lehtoa ja tervaleppäkorpea. Pappilanniemestä on havaittu 350 kasvilajia. Siellä voi myös ulkoilla silokalliolla, kalliokedoilla sekä ihailla luonnollisesti ikääntyneitä keloja ja lahopuita.Pappilanniemi on myös tunnettu punkkialue. Lue koko uutinen:

