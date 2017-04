Uutinen

Etelä-Saimaa: Kouvolassa joen rannasta löytynyt kilpikonna on saattanut selviytyä luonnossa kaksi vuotta ja voi hyvin Kouvolan seudun eläinsuojeluyhdistykseltä (Ksey) kerrotaan, että sunnuntaina kouvolalaisen Helena Puujalan mökkirannasta Harjunjoen varrelta löytynyt kilpikonna voi tällä hetkellä hyvin ja se on päässyt kotihoitoon. Yksi omistajaehdokas on ilmoittautunut Ksey:lle. Kilpikonnan omistajasta ei ole vielä varmuutta, sillä omistajaehdokkaan kilpikonna katosi jo vuonna 2015. Kilpikonnat ovat sitkeitä eläimiä, sanoo eläinkauppa Faunattaren myymälähoitaja Tea Tähtinen. — Periaatteessa on mahdollista, että kilpikonna olisi selvinnyt luonnossa kaksi talvea, mutta kilpikonnan on täytynyt olla sitkeä kaveri, jotta se olisi siihen pystynyt. Tähtisen mukaan nelivarvaskilpikonnat pystyvät horrostamaan jopa yhdeksän kuukautta ja elämään niukalla ravinnolla. Hän arvelee Harjunjoen rannasta löytyneen kilpikonnan olevan maakilpikonna. — Jos kyseessä on kreikankilpikonna, se on pitänyt siruttaa. Silloin omistajan luulisi löytyvän helposti. Jos kilpikonnaa ei ole sirutettu, sen voi tunnistaa ylä- ja alakilven kuvioista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/24/Kouvolassa%20joen%20rannasta%20l%C3%B6ytynyt%20kilpikonna%20on%20saattanut%20selviyty%C3%A4%20luonnossa%20kaksi%20vuotta%20ja%20voi%20hyvin/2017522172871/4