Etelä-Saimaa: Kouvolalaisnainen koki elämänsä yllätyksen — mökkirannasta löytyi elävä kilpikonna: "On ihme, että se ylipäätään on hengissä" Kouvolalainen Helena Puujalka ei ollut uskoa silmiään sunnuntaina: mökkirannasta, aivan vesirajasta löytyi kilpikonna. — Luulimme aluksi lasten kanssa, että se on kuollut. Otin jo lapion esiin hautaamista varten, kun huomasimme, että se elää, Puujalka kertoo. Puujalka nosti eläimen varovasti syliinsä, kietoi pyyhkeeseen ja vei lämpimään. Illemmalla eläin on tarkoitus viedä Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen hoiviin. — Soitin tutulle eläinlääkärille, ja olemme yrittäneet tarjota kilpikonnalle sille sopivaa syötävää. Vielä se ei ole suostunut syömään, Puujalka kertoi sunnuntaina alkuillasta. Puujalalla ei ole mitään käsitystä siitä, kauanko eläin on mahdollisesti joutunut olemaan ulkoilmassa tai miten se ylipäätään on ulos joutunut ja Harjunjoen rantaan päätynyt. — On ihme, että se ylipäätään on hengissä. Sää on kolea ja vesikin vielä todella kylmää. Lue koko uutinen:

