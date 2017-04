Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaupunginjohtajapeli toikin Imatralle vallankumouksen — näin johtajahaku muuttui farssista spektaakkeliksi Imatran kaupunginvaltuusto kokoontuu tänä iltana valitsemaan seuraajaa kaupunginjohtaja Pertti Lintuselle. Tehtävä päätös on ollut tiedossa jo pitkään, sillä Lintunen ilmoitti hyvissä ajoin päättävänsä virkauransa kuluvaan valtuustokauteen. Vielä viime elokuussa poliitikot olettivatkin uuden kaupunginjohtajan nimen olevan selvillä talven aikana ja johtajavalinnan haarukoitiin tapahtuvan helmikuussa. — Hyvä olisi, jos lähtevä ja tuleva johtaja voisivat työskennellä pari kuukautta rinnakkain, totesi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) Etelä-Saimaassa 16. elokuuta. Nyt tiedetään, että ihan näin suoraviivaisesti valinta ei ole edennyt. Hakijakaarti ei kohahduttanut Kaupunginjohtajahaku käynnistettiin julkisesti viime vuoden marraskuussa ja se keräsi 11 hakemusta. Hakijoiden joukossa olivat alusta alkaen mukana sekä haminalainen konsultti Rami Hasu että Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden. Kokonaisuutena hakijamäärää ja sen laatua pidettiin hienoisena pettymyksenä. Yhtä paljon ihmetystä aiheutti se, että kukaan kaupungintalon sisältä ei ollut kiinnostunut paikasta. Samaan aikaan nimittäin Lappeenrannan toimialajohtajakisaan ilmoittautui peräti kaksi Imatran kärkivirkamiestä ja hallintojohtaja Marita Toikka käynnisteli menestyksekkäästi päättynyttä hakuprosessiaan Kouvolan kaupungin johtoon. Ensimmäisen vaiheen hakijoissa oli mukana myös nokialainen Simo Pokki, joka selvisi myöhemmin demareiden etukäteen lämmittelemäksi hakijaksi. Pokki oli ollut kaikessa hiljaisuudessa jo syksyllä imatralaisten matkaseurana Pietarissa. Demarit käänsivät kuitenkin selän Pokille, kun selvisi, että häneltä puuttui virkaan tarvittava pätevyys. Pokki palasi asiaan kitkerässä katukanava-kirjoituksessaan Uutisvuoksessa. Ampumatragedia toi hakuun suruajan Joulukuun alussa Imatralla tapahtunut ampumatragedia mullisti myös kaupunginjohtajavalinnan. Tapauksessa surmansa saanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppinen (sd.) oli ollut kantavia voimia hakuprosessissa ja valinnalle otettiin suruajan vuoksi aikalisä. Vuodenvaihteessa haussa käynnistettiin toinen kierros, jonka päätteeksi hakijoita kertyi seitsemän lisää. Näiden hakijoiden joukossa oli myös Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen. Huuskosen, Hasun ja Hildenin lisäksi hakijoista kutsuttiin haastatteluihin SDP:n ex-kansanedustaja Antti Vuolanne Porista ja Lappeenrannan toisena kaupunginsihteerinä työskentelevä Alina Kujansivu. Haastattelujen perusteella konsultin testeihin etenivät Hasu, Vuolanne ja Huuskonen. Testien jälkeen valintatyöryhmä yritti hioa kantaansa siinä onnistumatta ja kaikki ehdokkaat päätettiin lähettää vielä valtuustoryhmien kuultaviksi. Kaiken kaikkiaan haastatteluihin ja testeihin kului pari kuukautta, jonka aikana kukaan ei silti kiirehtinyt valintaa. Julkisuuteen tihkuneiden rajalinjojen välillä oleva etäisyys alkoi nimittäin vaikuttaa ylittämättömältä ja ilmoille heiteltiin jo avoimesti ajatusta johtajan valinnasta avoimella äänestyksellä. Salaiset paperit ja kabinettitapaamiset Kylpylällä Konsultin raportit pidettiin visusti salassa paitsi julkisuudelta myös valtuutetuilta, jotka saivat ne nähdäkseen vain hetki ennen ehdokkaiden tapaamista. Tuo tapaaminen oli Imatran kylpylällä maaliskuun lopulla, jonka jälkeen demarit ryhmittyivät julkisesti Vuolanteen taakse. Kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset liputtivat puolestaan Hasun puolesta. Vaa’ankielen asemaan päätynyt vasemmistoliitto kannatti tuolloin Huuskosta. Työryhmä pudotti ehdokkaista jälkimmäisen pois ja päätyi ehdottamaan johtajaksi Hasua tai Vuolannetta. Kuntavaalit toivat oman värinsä johtajavalintaan. Vaalien jälkeen suoritettu laskutoimenpide osoitti, että Hasun tuki on Vuolannetta suurempi nykyisessä valtuustossa. Demarit päättivätkin viime viikon lopulla, vain muutama päivä ennen ratkaisevaa valtuustokokousta, vaihtaa oman ehdokkaansa aiemmin kärkikolmikosta karsittuun keskustalaiseen Matias Hildeniin. Antti Vuolanteesta tuli siten käytännössä jo toinen kesken pelin pois pudotettu demariehdokas. Hasun voitto näyttää selvältä, mutta iltaan on vielä aikaa Demareiden yllättävä asettuminen Hildenin taakse ei saanut puolueen odottamaa vastakaikua. Oman värin ehdokkaasta huolimatta keskusta ilmoitti pysyvänsä aiemmassa kannassaan ja tukevansa yhä Rami Hasua kaupunginjohtajaksi. Yhtä tiiviisti kokoomuksen kimpassa pysyivät perussuomalaiset ja vihreät. Talven aikana villaisella painetut ristiriidat valintaryhmässä alkoivat purskahdella julkisuuteen, kun keskustan ja perussuomalaisten nokkamiehet päivittelivät demareiden ratkaisua. Lopputulos saattoikin yllättää taitavimmankin poliittisen strategin. Hasun taakse liittoutuneet neljä puoluetta jakoivat pöyristyksen demareiden toiminnasta siinä määrin, että ryhmät muodostivat sunnuntai-illan tapaamisessaan teknisen vaaliliiton. Siten porvarileiri on saamassa Imatralle paitsi kokoomuslaisen kaupunginjohtajan, myös enemmistön tulevaan kaupunginvaltuustoon. Läpi historian demarivetoisena pysyneessä kaupungissa tätä voi jo pitää mannerlaattojen liikahteluna. Tämän illan kokouksessa ehdolle voidaan tuoda myös muita hakijoita. Onnistutaanko niillä hajottamaan äänestysrintamia, jää nähtäväksi. Vielä on myös mahdollista tehdä yksimielinen valinta, mutta se edellyttäisi koko valtuuston asettumista yhden ehdokkaan taakse. Jos rivit pitävät, Hasun tukijoukot marssivat kohti voittoa. Mitä sen sijaan aikoo tehdä demarileiri? Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/24/Kaupunginjohtajapeli%20toikin%20Imatralle%20vallankumouksen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89n%C3%A4in%20johtajahaku%20muuttui%20farssista%20spektaakkeliksi/2017522170614/4