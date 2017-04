Uutinen

Etelä-Saimaa: Kägöne avautuu toukokuussa Parikkalassa vuosien tauon jälkeen Kuutostien kulkijat ovat Parikkalassa panneet merkille, että hotelli-ravintola Kägösen ruutuikkunoista tuikkii taas valo, autoja on pihassa, samoin rakennustöistä kertovaa kalustoa. Portaille viritetyssä lakanassa lukee, että paikka avataan toukokuussa. Ison hirsi- ja kivirakennuksen avausta on edeltänyt melkoinen työrupeama, sillä rakennus on ollut pois käytöstä seitsemän vuotta. — Peruskunto oli hyvä. Keittiö on uusittu täysin, samoin majoitustilat, kertoo yrittäjä Tiina Vuolli. Remontti on työllistänyt paikallisia yrityksiä sekä Vuollin perhettä. Arktiset Kiinteistöt -yhtiöön kuluu myös Parikkalan Pitopalvelu ja Ravintola Oma. — Minä siirryn ensi viikolla Omasta täysaikaisesti Kägöseen, Vuolli kertoo. Hänen mukaansa ammattitaitoisen henkilökunnan saanti on suuri haaste. Kägöseen palaa siellä aiemmin töissä ollut henkilö, samoin Vuollin muitakin tuttuja. Vuolli itse oli vuokralaisena Kägösessä vuosina 2005—2008. Kesäksi palkataan lisäksi kahdeksan nuorta parin viikon työjaksoihin. Kägöstä markkinoidaan Kuutostien kulkijoille levähdyspaikkana, mutta se on myös juhlatalo, kokous- ja tapahtumapaikka. — Taloon liittyvä tarina on myös tekeillä, yrittäjä mainitsee. Lue koko uutinen:

