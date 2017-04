Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran pohjoispuolella on hiljentynyt monta Kuutostien kahvilaa — legendat jäivät elämään Elämä on kulkenut monen Kuutostien pysähdyspaikan ohitse Imatran ja Simpeleen välillä. Menneillä vuosikymmenillä niissä myytiin kahvia ja kaljaa, nyt kaupan on vain elämän kolhimia kokonaisia baarirakennuksia. Suljetut ovet ovat tehneet monista legendoja. Parviaisten kynttiläpaja on toiminut Simpeleen lähellä Laikossa 20 vuotta. Alkuaikoina viereinen, Hymy-lehden legendaariseksi tekemä Haulikko-baari kokosi pihaan autoja. — Miehet menivät tankkaamaan ja naiset tulivat shoppailemaan, Risto Parviainen muistelee. Meni vuosia, ja sitten baarissa töissä ollut venäläistaustainen nainen tuli kertomaan, että ovet pidetään jonkin kiinni. Ne ovat olleet kiinni siitä lähtien. Rakennuksen hallinta siirtyi ensin voudille ja sitten ilmeisesti Virossa asuvalle liikemiehelle. For Sale on ollut jo pitkään kuin vitsi rakennuksen seinässä. Varkaita Nevalaisen Essolla, muuta vauhtia Rajapirtissä Ilmo Hyrkäs kertoo omalla laillaan legendaarisesta Nevalaisen Essosta Rautjärven aseman risteyksen tuntumassa. — Varkaat kävivät siellä 52 kertaa. Enimmäkseen tyhjentämässä pajatson kolikot, Hyrkäs muistelee. Nevalaiset luopuivat ja yrittäjinä jatkoivat venäläiset. Lähes kaksi vuotta sitten tulipalo sulki ovet, ja nyt paikka odottelee tulevaisuuttaan. Kuutostien toisella puolella saman kohtalon jakaa Rajapirtti. Senkin lähihistoria on ollut naapurissa asuvan Matti Korhosen mukaan vauhdikas. Isot pojat tiesivät, että myynnissä oli myös seuraa ja tiskin alta viinaa. Jäljellä olevat Lohela ja Teboil vetävät väkeä Vielä toimivat Kuutostien kahvittelupaikat löytyvät vielä Ruokolahden Puntalasta ja Rautjärven Änkilästä. Puntalassa Lohelan pihalla riittää autoja. Ilkka Rantalainen on paikallismatkustaja, joka tietää mikä saa kulkijat pysähtymään. — Savustetun lohen lisäksi Pehmis. Se on täällä erityisen hyvää, ja annos on iso. Änkilän Teboililla Seppo Haverinen Kesälahdelta tankkaa puurekan veturia. — Iso piha, parkkipaikka lähellä ovea toisin kuin ABC-asemilla sopivasti mäen päällä, että ei tarvitse ottaa vauhtia ylämäkeen, Haverinen luettelee paikan vahvuudet. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/24/Imatran%20pohjoispuolella%20on%20hiljentynyt%20monta%20Kuutostien%20kahvilaa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89legendat%20j%C3%A4iv%C3%A4t%20el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n/2017122171281/4