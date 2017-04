Uutinen

Etelä-Saimaa: Huhtiniemeen kaavaillaan uutta kilpatason frisbeegolfrataa, Imatralla käynnissä kaksi rataprojektia Frisbeegolfin rataverkosto Etelä-Karjalassa jatkaa laajenee tänä ja ensi vuonna. Imatralaisen Vuoksen DiscGolf -seuran kaksi vuotta sitten rakentama Mellonmäen frisbeegolfrata on saamassa tänä kesänä kuusi lisäväylää, jolloin väyliä on entisen 12:n sijaan 18. Vuoksenniskan koulun yhteyteen urheilukentän ja pururadan alueelle on tulossa kokonaan uusi rata, johon rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa yhdeksän väylää. Loput yhdeksän väylää on tarkoitus rakentaa ensi vuonna. Lappeenrannassa Huhtiniemen liikuntakeskuksen ympäristöön kaavaillaan uutta kilpatason rataa. Willimiehen Disc Golf -seuran puheenjohtajan Timo Mäntylän mukaan rakennuspäätöstä ei kuitenkaan vielä ole. Vuoksen DiscGolf rahoittaa Mellonmäen laajennuksen itse ja rakentaa sen talkootyönä. Valmista pitäisi olla kesäkuun loppuun mennessä eli liki samoihin aikoihin Vuoksenniskan hankkeen kanssa. Lappeenrannan suurinta frisbeegolfrataa Myllymäessä myllätään lähiaikoina uuteen uskoon. Radan nykyinen alkupää sijaitsee Myllymäen koulun tontilla, ja se on tarkoitus muuttaa palvelemaan koulun omia toimintoja. Tämän vuoksi väylät 1—3 puretaan ja korvataan uusilla. Lue lisää tiistain Etelä-Saimaasta ja mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

