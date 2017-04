Uutinen

Etelä-Saimaa: Apulaisoikeusasiamies vaatii Kelalta hyvitystä toimeentulohakemusten käsittelysotkun vuoksi — ”Kelan toimittava oma-aloitteisesti ja aktiivisesti” Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja esittää Kansaneläkelaitokselle hyvityksen suorittamista toimeentulotuen käsittelyn lainvastaisesta viivästymisestä. Hänen mukaansa Kelan tulisi suorittaa hyvitystä niille asiakkaille, joille on aiheutunut taloudellista vahinkoa, haittaa ja vaivannäköä Kelan lainvastaisesta menettelystä. Tiedotteessa todetaan, että Kelan tulisi toimia asiassa oma-aloitteisesti ja aktiivisesti. — Toimeentulotukihakemusten käsittelyssä on ilmennyt vakavia puutteita. Koska virheet ovat selkeästi aiheutuneet viranomaisen vastuulla olevasta syystä, Kelan on oma-aloitteisesti ja aktiivisesti tiedotettava asiakkailleen heidän käytössään olevista toimintatavoista hyvityksen saamiseksi. Kelan on siis riittävän laajasti ja yksityiskohtaisesti selvitettävä asiakkailleen, millä tavoin he saavat oikeutensa turvattua. Tiedotteen mukaan, Kelan menettely on ollut erityisen moitittavaa, koska toimeentulotuki on tarkoitettu tilanteeseen, jossa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt Kelaa ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy. Lue koko uutinen:

