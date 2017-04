Uutinen

Etelä-Saimaa: Annamari Marttiselle Konmari-mainetta — Marie Kondo jakoi lappeenrantalaiskirjailijan kuvan Instagramissa Lappeenrantalaiskirjailija Annamari Marttisen ruokakomero ihastuttaa Instagramissa. Japanilainen elämänhallintaguru Marie Kondo jakoi kuvan Marttisen keittiöstä 232 tuhannelle seuraajalleen. Päivityksessään Kondo ihailee Marttisen selkeästi järjesteltyä komeroa, jossa ruoka-ainekset ovat läpinäkyvissä astioissa. Kunkin purkin sisältö on nimetty liitutaulutarroilla. — Tällä tavoin hän on paremmin tietoinen mitä hänellä on varastossa ja hän löytää helposti mitä hän tarvitsee, Kondo kirjoitti päivityksessään sunnuntaina. Kondon päivitys on kerännyt vajaat 3 000 tykkäystä Instagramissa. Todennäköisesti Kondo löysi Marttisen kuvan siksi, että Marttinen käytti omassa päivityksessään tunnuksia #mariekondo, #konmari ja #sparkjoy. Kondo tunnetaan Konmari-kodinjärjestämismenetelmästä, jossa ihminen käy läpi kaikki kodissaan olevat esineet. Jos esine ei tuota iloa, ihmisen tulee luopua siitä. Menetelmän tavoitteena on raivata turhat tavarat kodista. Kondon elämänhallintaoppaita on myyty miljoonia kappaleita maailmanlaajuisesti. Annamari Marttinen on lappeenrantalainen kirjailija ja opettaja. Hänen viimeisin romaaninsa Törmäys ilmestyi syksyllä 2016. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/24/Annamari%20Marttiselle%20Konmari-mainetta%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Marie%20Kondo%20jakoi%20lappeenrantalaiskirjailijan%20kuvan%20Instagramissa/2017122174053/4