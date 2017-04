Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Se oli hirveää aikaa” — imatralainen Jussi Surma-aho masentui, eristäytyi, keskeytti koulun — ja aikoo nyt tehdä paluun koulunpenkille Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan yhä enemmän nuoria Etelä-Karjalassa. Imatralainen Jussi Surma-aho on yksi heistä, joka kokee saaneensa apua etsivästä nuorisotyöstä. Ruokolahdella aloitti täysaikainen etsivä nuorisotyöntekijä vuoden alusta. Aiemmin toiminta on ollut osa-aikaista. Myös Luumäellä työnsä on aloittanut etsivä nuorisotyöntekijä vuoden alusta. Mervi Pekki työskentelee viikottain noin yhden päivän Luumäellä, ja muut ajat Lappeenrannassa. — Toiminta on käynnistyt vilkkaasti, kertoo Pekki. Etsivä nuorisotyö on suunnattu nuorille, jotka ovat jäämässä tai ovat jo jääneet työ- ja opiskeluelämän ulkopuolelle. Viime vuonna Lappeenrannan etsivä nuorisotyö työskenteli 150 henkilön kanssa. Imatralla vastaava luku oli 108. Masennusta ja eristäytymistä Imatralaiselle Jussi Surma-aholle vuosi 2014 oli sysimusta. Opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa jäivät kesällä kesken. Sitä ennenkään Surma-ahoa ei ollut näkynyt koulussa moneen kuukauteen. Opiskelun vaativuus pääsi yllättämään, peruskoulu ja ammattikoulu kun olivat menneet läpi pahemmin ponnistelematta. Sopeutumista opiskelijaelämään vaikeutti myös Surma-ahon korvissa oleva kuulovamma. — Puheesta on hankalampi saada selvää. Sitä jää helposti kaveriporukan ulkopuolelle, Surma-aho kertoo. Kaikesta tästä syntyi ikävä keitos, joka johti masennukseen, univaikeuksiin ja itsetuhoisuuteen. Masennus eristi miehen kotiin. — Se oli hirveää aikaa. Pitkään jatkuva yksinolo rappeuttaa mieltä. — Rikoin esimerkiksi puhelimeni, koska ajattelin, että olen niin paha, ettei kukaan saa ottaa minuun yhteyttä. Paluu Imatralle Kesällä Surma-aholle kirkastui, että hän voi todella huonosti. Hän palasi Imatralle ja aloitti terapian. Myöhemmin hänelle soitti Anu Muukkonen, yksi Imatran etsivistä nuorisotyöntekijöistä. Hänen kanssaan Surma-aho pohti, mitä haluaa elämässään tehdä, ja kuinka voisi sen saavuttaa. Lisäksi Surma-aho aloitti pajatoiminnan Muukkosen ehdotuksesta. Tällä hetkellä hän käy IntoPajojen grafiikkapajassa. Surma-aho ajattelee, että hän sai apua oikeaan aikaan. — Minusta otettiin koppi, ja se on todella hyvä asia. Apua saa pyytää Surma-aho aikoo elättää itsensä tulevaisuudessa pelien tekemisellä. Hänen tähtäimessään on aloittaa syksyllä uudelleen opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Sen saavuttamiseksi hänellä on myös selkeä suunnitelma. — Käyn grafiikkapajassa, luen pääsykokeisiin ja pyydän apua, kun sitä tarvitsen. Avun pyytämisen Surma-aho joutui opettelemaan, kun huomasi, ettei yksin pärjää. — Silloin puhuu vain ylpeys, kun suu sanoo, että ei tarvitse apua, vaikka oikeasti on kamalan paha olla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/24/%E2%80%9DSe%20oli%20hirve%C3%A4%C3%A4%20aikaa%E2%80%9D%20%E2%80%94%20imatralainen%20Jussi%20Surma-aho%20masentui%2C%20erist%C3%A4ytyi%2C%20keskeytti%20koulun%20%E2%80%94%20ja%20aikoo%20nyt%20tehd%C3%A4%20paluun%20koulunpenkille/2017122167238/4