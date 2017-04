Uutinen

Etelä-Saimaa: Vesitorniveteraani Erkki Räsäsen unelma häämöttää jo: torni avautuu ehkä ensi vuonna Pro vesitorni -liikkeen perustaja Erkki Räsänen ei enää kaihda keinoja: Lappeenrannan vesitorni pitää saada auki vaikka sitten rautakangella ja pistolapiolla. Uutta hissiä varten pitäisi selvittä perustuksien vahvuus, ja se ei selviä kuin kaivamalla. — Hanke on nyt paremmassa jamassa kuin kertaakaan 15 vuoteen, sanoo vesitornin korjauksen ohjausryhmän jäsen Räsänen. Räsäsen haaveena oli päästä kilistämään kuohujuomaa vesitorniin Suomen satavuotisjuhlien kunniaksi tänä vuonna. Nyt varovainen toive on, että rakennuslupa saataisiin tänä vuonna vetämään. Viimeistään siinä vaiheessa olisi hyvä olla rahoitus selvillä. Kunnostamisen hintalappu on Räsäsen karkean arvion mukaan asettumassa puoleentoista miljoonaan euroon. Jos rahoitus järjestyy, avajaisia voisi ehkä viettää ensi vuoden loppupuolella, ennen kunnon pakkasia. Säästösyistä tornia ei korjattaisi ympärivuotiseen käyttöön. Kaupungin tekninen johtaja Pasi Leimi arvelee, että kunnostusta ehkä voisi vaiheistaa. Tärkeintä olisi saada torni viimein auki. Vesitornin kunnostussuunnitelmat etenevät tarkoitukseen myönnetyillä 48 000 eurolla. Arkkitehtitoimisto Sito tekee arkkitehtisuunnittelua, rakennesuunnittelusta vastaa Pöyry Finland ja lvi:stä kaupunki. Vesitornin kahvilan tai muun toiminnan pyörittäjää haetaan parhaillaan. Ennenkuin vesitornin kunnostamiseen ryhdytään, pitää olla varmuus tiloihin tulevasta toimijasta. Näin arvelee vesitornin liikeideatyöryhmän puheenjohtaja Antti Tuomaala. Tuomaala on ollut jo yhteydessä 11:een mahdolliseen toimijaan. — Kahden kiinnostuneen kanssa mennään ensi viikolla tutustumaan tiloihin. Tuomaala kehottaa kaikkia kiinnostuneita ottamaan yhteyttä. Vesitorni saa lähiaikoina aiempaa vahvemman suojelumerkinnän, sr1. Virkamiehet ovat selvittäneet, ettei suojelumerkintä estä torniin suunniteltuja kunnostustöitä. Ammattiopiston puolelle tulevat ulkopuoliset kierreportaatkin saa rakentaa ilman kaavamuutosta. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

