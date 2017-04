Uutinen

Etelä-Saimaa: Starboxin reseptivinkeistä varaslähtö vappuun: kinuskiwienermunkit, mehevä savuporopiirakka ja paremmat aamiaispannukakut Starboxin tämän päivän reseptivinkit tarjoavat varaslähdön vappuun. Vappu on tunnetusti munkkiaikaa, mutta munkkeja on monenlaisia. Sanja Alisicin Sokerivaltakunnan kuulumisia -blogi antaa herkkusuille ohjeen kinuskiwienermunkkien tekemiseen. Suolaisempaa syötävää kaipaaville tarjolla on "lempeän suolainen" ja mehevä savuporopiirakka. Ohje löytyy Hertta Puumalaisen ruokablogista Herkuttelijat. Piirakka on nopeatekoinen, sillä siinä on käytetty valmista taikinaa. Chez Mariannen blogista voit napata ohjeen parempiin aamiaispannukakkuihin. Marianne Besch neuvoo, kuinka teet terveellisiä aamiaispannareita, jotka pitävät nälän loitolla. Lisää reseptejä löydät Starboxin ruoka ja juoma -osiosta. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/23/Starboxin%20reseptivinkeist%C3%A4%20varasl%C3%A4ht%C3%B6%20vappuun%3A%20kinuskiwienermunkit%2C%20mehev%C3%A4%20savuporopiirakka%20ja%20paremmat%20aamiaispannukakut/2017937/4