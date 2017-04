Uutinen

Etelä-Saimaa: Lotossa yksi täysosuma — katso oikeat numerot tästä Loton oikea rivi kierroksella 16 on 9, 12, 13, 15, 18, 27 ja 29. Lisänumero on 16. Tuplausnumeroksi arvottiin 22. Veikkaus kertoo, että arvonnassa löytyi yksi täysosuma. Seitsemän miljoonaa euroa voitti nettipelaaja Vesilahdelta. 6+1 -tuloksia löytyi kolme, joista yksi oli pelattu netissä Tampereella, yksi Kotkan Prismassa ja yksi Turussa. Tuloksella voitti 82 166 euroa. Lauantai-Jokerin voittorivi on 0 2 8 5 1 6 4. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Lomatonnin voittorivi on Santiago 64. Lomatonneja meni jakoon 29 kappaletta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/23/Lotossa%20yksi%20t%C3%A4ysosuma%20%E2%80%94%20katso%20oikeat%20numerot%20t%C3%A4st%C3%A4/2017935/4