Etelä-Saimaa: Lappeenranta vuonna 2050: ei jätettä eikä ylikulutusta, sähköruokaa ja -polttoainetta kyllä Vedestä ja hiilidioksidista voi jalostaa yllättäviä asioita aurinkosähkön avulla. Esimerkiksi ruokaa. Sähköruuan tuottaminen ei vaadi lannoitteita tai torjunta-aineita, siitä ei valu ravinteita vesiin, sen sato riipu säästä eikä tarvitse maaperää kasvaakseen. Sitä on olemassa jo nyt, muutama teelusikallinen, Lappeenrannassa. Aurinkosähkön avulla vedestä ja hiilidioksidista voi jalostaa myös monenlaisia perinteisiä öljytuotteita, kuten nestemäistä polttoainetta, muoveja, kemikaaleja ja lääkeaineita. Koko maailmassa ainutlaatuinen pilottihanke, Soletair, käynnistyy Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla kesäkuussa. Ylipäätään hiilidioksidipäästötöntä sähköä on ryhdyttävä käyttämään rutkasti nykyistä enemmän energian tuotannossa, jotta maailma — ja ihminen — ei tukehtuisi päästöihinsä, toteaa professori Jero Ahola Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Se vaatii ajattelutavan kääntämistä. Nyt noin 80 prosenttia maailman energiasta saadaan polttamalla fossiilisia raaka-aineita. — Suurin osa siitä kuluu sähkön ja lämmön tuotantoon. Raaka-aineita poltetaan, jotta saadaan sähköä, mutta pitäisi tehdä päinvastoin: tuottaa päästötöntä sähköä, josta voidaan tarvittaessa jalostaa polttoainetta. Pariisin ilmastosopimuksen allekirjoitti 187 maata joulukuussa 2015. Ne sitoutuivat vähentämään ilmakehään päätyvien kasvihuonepäästöjensä määrää. Vähentämiseksi on kolme tapaa, kuvaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n johtava tutkija Pasi Vainikka. — Yksi vaihtoehto on jatkaa nykyiseen tapaan, mutta ottaa hiilipäästöt talteen piippujen päistä ja upottaa vaikka merenpohjaan. Toinen vaihtoehto on ydinvoima. Kolmas on uusiutuva energia. Lappeenranta on laatinut askelmerkit hiilipäästöjensä poistamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Muutoksia tapahtuu viidellä osa-alueella: energiantuotannossa ja -kulutuksessa, liikkumisessa, materiaalisessa kulutuksessa, ruuassa ja vedenkäytössä. Vuonna 2050 kaupungin sähkön- ja lämmöntuotanto tapahtuvat ilman päästöjä. Kaupunki ei myöskään enää ylikuluta tai synnytä kaatopaikalle vietävää jätettä. Moni päästöjä vähentävä suunnitelma etenee jo, osa jopa suunniteltua nopeammin. Esimerkiksi suurten, ainakin parinkymmenen hehtaarin kokoisten aurinkovoimakenttien käyttöönotto. Kaupunki etsii parhaillaan niille paikkoja. Kuten se, että vuonna 2016 vain kuusi prosenttia Etelä-Karjalan jätehuollon jätteistä jäi kierrättämättä. Mobiilisti tilattavien yhteiskäyttöautojen järjestelmä on valmisteilla ja Kukkuroinmäelle suunniteltu biokaasulaitos ympäristölupavaiheessa. Se tullee käyttöön viimeistään vuonna 2021.

