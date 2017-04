Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan vallanjako selvisi — pienpuolueiden muodostama Ryhmä-14 muutti neuvottelutilannetta Kaupunginhallituksen puheenjohtajuus menee suurimmalle puolueelle SDP:lle. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus menee keskustalle. — Kunnioitimme vaalitulosta, ja paikkajako meni sen mukaan, kertoo SDP:n Risto Kakkola. Kakkolan mukaan mahdollisia nimiä ei neuvotteluissa ole vielä ollut esillä. Paikkajaosta päätettiin sunnuntai-iltana, kun Lappeenrannan uudet valtuustoryhmät kokoontuivat neuvotteluihin suurimman valtuustoryhmän SDP:n kutsumina. Heti kokouksen alkuun perussuomalaiset, vihreät ja kristillisdemokraatit ilmoittivat tehneensä teknisen vaaliliiton paikkajakoa varten. — Tähän koalitioon päädyttiin, jotta kaikkien valtuustoryhmien saamille äänille tulisi merkitystä, kertoo perussuomalaisten Juha Turkia. Yksikään valtuutettu ei siirry ryhmästä toiseen, vaan jokainen jatkaa oman itsenäisen ryhmän jäsenenä tulevassa valtuustossa. Vielä torstai-iltana Etelä-Saimaalle kerrottiin, että pienryhmien neuvotteluista ei ole mitään kerrottavaa. — Asiaa neuvoteltiin ja neuvoteltiin, ja lopulta päädyimme tähän tulokseen. Osaamme mekin tehdä vaalimatematiikkaa, Turkia sanoo. Tekniseen vaaliliiton nimi on Ryhmä-14 sen valtuutettujen lukumäärän mukaisesti. Pienpuolueiden vaaliliitto muutti neuvottelutilannetta. — Ei ollut yllätys, että pienpuolueet tekevät yhteistyötä. Mutta yllättävää oli se, että he tekivät liiton näin nopeasti kuulematta ensin, mitä muita vaihtoehtoja heillä on, sanoo kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Joonas Grönlund. Yhteinen keskustelu neuvottelujen alussa kesti vain viitisen minuuttia. Sen jälkeen SDP, keskusta ja kokoomus neuvottelivat keskenään, kuinka vastata Ryhmä-14:n liittoumaan. — Tämä ratkaisu on sellainen, että kaikki neuvottelijat pystyvät tulemaan sen kanssa toimeen, Grönlund totesi. Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Kemppi oli tyytyväinen keskustan saamaan valtuuston puheenjohtajuuteen. Aiemmin tällä viikolla kokoomus ja Myö-liike tekivät liiton, joka nosti heidän paikkamääränsä kolmeentoista. Tällöin esille nousi mahdollinen valtuuston puheenjohtajuus keskustan ohitse. Grönlund kuitenkin kiistää olevansa pettynyt paikkajaon tulokseen. — Tavoittelimme mahdollisimman hyvää kokonaisuutta. Tämä paikkajako on tulos, jota aion esittää kokoomuksen ryhmälle. Lue koko uutinen:

