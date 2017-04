Uutinen

Etelä-Saimaa: Ladot kaipaavat kunnostajaa ja museoväen huomiota Peltomaisemien ladoille kuuluu huonoa. Talonpoikaiskulttuuriin perehtynyt tietokirjailija Juha Kuisma havaitsee joka kevät siellä täällä sortuneita kattoja. — Sen jälkeen menee vuosi, ja lato päätyy polttopuiksi tai alkaa mädäntyä paikoilleen. Lato toisensa perään on tulossa elinkaarensa päähän, ja Kuisma on asiasta huolissaan. Hänen mukaansa Suomen ladoista on jäljellä kenties reilut satatuhatta. — Ne eivät ole vielä niin harvinaisia, että museoväki alkaisi niitä laskea. Mutta sekin aika tulee. Etelä-Karjalan latoja ei ole toistaiseksi dokumentoitu systemaattisesti . Alueelta löytyy merkittäviä kulttuurimaisemia, joiden latoja on pidetty kunnossa. Sellaisia ovat Konnunsuon entisen vankilan viljelysalueet Joutsenossa sekä Koitsanlahden hovi Parikkalassa. Kuutostien laidassa kunnostettiin latoja kulttuurimaiseman kohentamiseksi 2000-luvun alussa. Intendentti Leena Räty Etelä-Karjalan museosta toteaa, että yksityiset henkilöt ja kyläyhteisöt ovat avaintekijöitä latojen säilymisessä, koska kyseessä on yksityisomaisuus. — Maitolavat ja ladot edustavat menneen maaseutumaiseman elementtejä. Niillä ei ole enää tänä päivänä samaa funktiota kuin aikaisemmin, joten ne jäävät helposti huomiotta, Räty toteaa. Etelä-Karjalan museon amanuenssi Riina Nurmio on sitä mieltä, ettei latoja ole välttämätöntä pitää pystyssä hinnalla millä hyvänsä. — Ladot voidaan dokumentoida kuvaamalla ja mittaamalla, ja ehkä haastattelemalla tilojen omistajia, Nurmio sanoo. Juha Kuismalle, Suomen maatalousmuseon entiselle johtajalle, ladot ovat tärkeä osa suomalaista kulttuurimaisemaa. Hänen mielestään niiden pitäisi saada olla rauhassa siinä missä ovat. Jos ladon sijainti on ongelmallinen, rakennelman voi siirtää vaikka pihapiiriin. — Latonsa arvon ymmärtävä omistaja kattaa sen peltikatolla. Tässä tapauksessa ei siis kannata alkaa romantisoida pärekatolla vaan asentaa nykyaikainen katto ilman omantunnon tuskia, Kuisma neuvoo. Jos ladon seinässä on aukko, sen voi Kuisman mukaan yksinkertaisesti paikata umpeen uusilla laudoilla. — Kyllä ne muutamassa vuodessa harmaantuvat. Museovirasto on Kuisman kanssa samaa mieltä vettä pitävien kattojen merkityksestä. Ne ovat tärkein tapa pelastaa ladot. Viraston kulttuuriympäristöpalveluiden osastonjohtaja Mikko Härö sanoo, että ainakin joitakin latovanhuksia pitää saada säilymään maan eri osissa, erilaisissa maisemissa. Museovirastolla ei kuitenkaan ole aikeita ryhtyä pelastajaksi. Härön mukaan ladot ovat jääneet marginaaliin maaseudun rakennusten vaalimisessa. Niistä on vaikea tehdä yksittäisiä suojelukysymyksiä. — Latoja katsotaan, mutta niitä ei nähdä, hän sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/23/Ladot%20kaipaavat%20kunnostajaa%20ja%20museov%C3%A4en%20huomiota/2017122163399/4