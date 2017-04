Uutinen

Etelä-Saimaa: Kokoomus, keskusta, perussuomalaiset ja vihreät tekniseen vaaliliittoon Imatralla — ”Kabinettipelien on loputtava” Imatran uuden valtuuston voimasuhteet kääntyivät sunnuntai-iltana uuteen asentoon. Kokoomus, keskusta, perussuomalaiset ja vihreät päättivät teknisestä vaaliliitosta ja muodostavat siten enemmistön kesällä aloittavasta valtuustosta. Ryhmä peräänkuuluttaa avoimuutta Imatran päätöksentekoon. Yhtenä tekijänä yhteisen sävelen löytymisessä on Imatran kaupunginjohtajapeli, joka sai viikonloppuna erikoisia sävyjä sosiaalidemokraattien päätyessä ehdottamaan aiemmin hylkäämäänsä keskustalaista ehdokasta johtajaksi. — Tällaiselle touhulle on laitettava piste. Kabinettipelien on loputtava, painottaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.). Tekninen vaaliliitto ei sido puolueiden edustajia ryhmäpäätöksiin. Vaaliliitto haluaa palauttaa päätöksentekoon Imatra-puolueen ja tuoda asioiden valmistelun avoimemmaksi. Tulevan valtuuston luottamuspaikkojen jaosta kuten esimerkiksi kaupunginhallituksen tai -valtuuston puheenjohtajien paikoista ryhmä ei vielä lyö kantaansa lukkoon. Valtuuston suurimpana ryhmänä se kuitenkin aikoo ottaa hallituksesta kuusi paikkaa ja jättää muille viisi. Suurimpana ryhmänä se on myös kutsumassa koolle muut puolueet neuvotteluja varten jo tulevalla viikolla. Tämä tehtävä on vaaleista lähtien ollut demareiden harteilla, mutta kutsua ei muille puolueille vielä ehtinyt kuulua. Lue koko uutinen:

