Uutinen

Etelä-Saimaa: Kokoomus hakee jälleen uutta toiminnanjohtajaa Kaakkois-Suomeen Kaakkois-Suomen kokoomus hakee taas uutta toiminnanjohtajaa. Toiminnanjohtajana reilut viisi vuotta toiminut Paula Kylä-Harakka siirtyi viime marraskuussa töihin kokoomuksen puoluetoimistoon järjestöpäällikön tehtäviin. Kokoomus ei kuitenkaan löytänyt uutta toiminnanjohtajaa hausta huolimatta. Sopivien hakijoiden puutteessa kokoomuksessa muotoiltiin uudenlainen piirijohtamismalli. Kylä-Harakka jatkoi toiminnanjohtajana oman työnsä ohella, ja hänen avukseen palkattiin kolme työntekijää. Alkuperäisenä ajatuksena oli, että Kylä-Harakka palaa kuntavaalien jälkeen pysyvästi takaisin Kaakkois-Suomen piiritoimistoon. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Kylä-Harakka kertoo, että hän siirtyy muihin töihin viestintätehtäviin toukokuussa. Hän perustelee uusia kuvioita perhesyillä: hänen uusi työpaikkansa on pääkaupunkiseudulla. Piirin uuden toiminnanjohtajan haku päättyi perjantaina. Kaakkois-Suomen kokoomuksen puheenjohtaja Pekka Selenius kertoo, että tiedusteluja on puhelimitse tullut puolenkymmentä. — Hakemukset menevät suoraan puoluetoimistolle. Pyrimme ratkaisemaan toiminnanjohtajakysymyksen niin pian kuin mahdollista. Viikon alussa teemme hakijoista yhteenvedon, ja seuraavalla viikolla on haastattelut. Kokoomuksen tavoitteena on, että uuden toiminnanjohtajan nimi on selvillä ennen äitienpäivää. Tehtävä on määräaikainen. Toiminnanjohtajan tehtäväksi on määritelty kokoomuksen johtaminen vaalivoittoon omassa vaalipiirissä eduskuntavaaleissa 2019. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/23/Kokoomus%20hakee%20j%C3%A4lleen%20uutta%20toiminnanjohtajaa%20Kaakkois-Suomeen/2017522169131/4