Etelä-Saimaa: Iso imuputki voisi tuoda vesilämpöä Pappilanlahdelta K-sairaalaan — jos lupa heltiää, rakentaminen alkaisi aikaisintaan alle vuoden päästä Etelä-Karjalan keskussairaala voi lähitulevaisuudessa saada lämpöenergiaa Saimaan vedestä. Rakennustekniikan järjestelmiä toimittava Uponor-yhtiö suunnittelee lämmön toimittamista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote) Pappilanlahden vesialueelta lähes 800 metrin pituisen imuputken avulla. Vesistölämpö lämmittäisi keskussairaalan uutta K-sairaalaa. — Sairaalan muihin osiin vesistölämpöä ei toistaiseksi johdettaisi, kertoo Eksoten tekninen johtaja Jari Akkanen. Pappilanlahden täyttömaalle on tarkoitus rakentaa lämmönsiirtojärjestelmä ja lahteen putkisto veden johtamiseksi lämmönvaihtimeen, sanoo Uponorin Tuomo Honkamäki. Vesi pumpattaisiin ulapalta, josta se johdettaisiin putken avulla rannalla sijaitsevaan lämmönvaihtimeen. Vaihdin on tarkoitus asentaa K-sairaalan lähistölle Kahilanniementien varrella olevan vanhan halkolaiturin maa-alueelle. Laitteisto sijoitettaisiin vesialueella pohjaan ja kuivalla maalla maan alle, joten siitä jäisi näkyviin vain huoltoluukkujen kannet. K-sairaala saisi putkiston avulla lämpöenergiaa runsaat 2 000 megawattituntia vuodessa. Honkamäen mukaan se on suurin osa rakennuksen lämmöntarpeesta. Vesistölämmönvaihtimilla rakennusta voidaan paitsi lämmittää myös viilentää järviveden avulla. — Keskussairaala kokonaisuudessaan tarvitsee noin 10 000—12 000 megawattituntia vuodessa. Uskon, että tulevaisuudessa koko sairaala voitaisiin lämmittää järvilämmöllä, Honkamäki sanoo. Laite toimii siten, että vesi menee lämmönvaihtimen sisään, siitä kerätään energia talteen ja sen jälkeen vesi palautetaan vesistöön. Toiminta perustuu kovaan virtaamaan — yhdessä vaihtimessa on noin 40 maalämpökaivon teho. Valtavan putken ja muun laitteiston rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vajaan vuoden päästä. Putken omistavan ja rakennuttavan Uponorin täytyy hakea ympäristölupa aluehallintovirastosta (AVI), koska lahden pohjan maa-aineksessa epäillään olevan haitta-ainejäämiä. — Monessa suomalaisessa kaupungissa on vastaava hanke meneillään, mutta toisin kuin Lappeenrannassa, niissä riitti luvan hakeminen ely-keskuksesta. Lupakäsittely voi kestää kymmenisen kuukautta, Akkanen sanoo. Lue koko uutinen:

