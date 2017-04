Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Pallo-Veikkojen pitkä odotus päättyy tänään — katso IPV:n kokoonpano Sotkamoa vastaan Aurinkorannikon lämpöön perjantaina lennähtänyt Imatran Pallo-Veikot tekee paluun Superpesikseen tänään Pabellon Elola -stadionilla Fuengirolassa. Sotkamon Jymy ja IPV iskevät yhteen Suomen aikaa kello 14 alkavassa ottelussa. IPV palaa Superpesikseen liki 11 vuoden tauon jälkeen. Viimeksi IPV metsästi runkosarjapisteitä 10. elokuuta 2006 Kouvolassa. Raimo Braggen vetämä imatralaisryhmä naarasi tuolloin kaksi pistettä Kouvolan Pallonlyöjien 75-vuotisjuhlaottelusta. Ratkaisun iskivät kotiutuslyöntikilpailussa Toni Laakso ja Juha-Matti Ranta. IPV:n nykyjoukkueesta paikalla oli tuona iltana ainoastaan nykyinen pelinjohtaja Petri Tuuva. — Kyseisestä illasta en muista mitään, sillä odottelimme jo karsintasarjaa. Sen viimeisen pelin muistan, kun voitimme Joensuussa ja säilytimme paikan, Tuuva muistelee. Karsintasarjassa kuiville selvinnyt IPV jätti Superpesiksen lopulta omasta tahdostaan, ja paluuta jouduttiin odottamaan vuositolkulla. Tänään tuo ympyrä sulkeutuu lopullisesti. — Hienot on tunnelmat. On tämä niin spesiaali tapa aloittaa kausi. Kun IPV juoksee tänään kiilaan, joukkueessa on peräti neljä superpesisdebytanttia. Juuso Lattu, Ville Lantiainen, Jarkko Matikka ja Nino Muuruvirta pelaavat nyt ensimmäisen pääsarjaottelunsa, kun huomioon ei oteta karsintasarjan otteluita. Muutenkin IPV:llä on pääsarjatasolla varsin kokematon ryhmä. Jälleen yhtenä mestarisuosikkina kauteen lähtevä Sotkamo on kuitenkin haavoittuvaisempi kuin moneen vuoteen, joka avaa jopa yllätyssauman sarjanousijalle. Jymyn avainpelaajista Immo Rautiaisen koko kausi saattaa olla vaarassa polvivamman takia ja pomppukone Antti Hartikainenkin on ollut loukkaantuneiden kirjoissa koko talven. — Nähtäväksi jää, miten poissaolot vaikuttavat Sotkamoon. Sisäpelissä he ovat aina voineet turvautua Jani Komulaiseen, mutta nyt hänkin on lopettanut, Tuuva sanoo. Tuuvan apumiehinä kaarella toimivat ottelussa Jussi Hurskainen (kakkospelinjohtaja) ja Jari Komulainen. Hurskainen hankittiin Imatralle koppariksi, mutta käsivamma estää miehen pelaamisen. Paluuaikataulu on täysin auki. Viime kaudella Joensuun Mailan kakkospelinjohtajana toiminut Komulainen on nimetty jokeriksi, mutta hänelle on kaavailtu pelaamisen oheen pelinjohdollisia velvollisuuksia. — Komulainen toimii edelleen mailamiehenä, mutta Hurskainen on loistava kaarella ja huutamaan vääriä, Tuuva selvittää pelinjohdon työnjakoa. IPV:n todennäköinen kokoonpano sunnuntaina Sotkamon Jymyä vastaan: 1. Lauri Kaartokallio (2k) 2. Juuso Lattu (3p) 3. Miikka Matikka (3k) 4. Ville Liukku (l) 5. Tommi Päivinen (2p) 6. Ville Lantiainen (s) 7. Jarkko Matikka (3v) 8. Mikko Kosonen (2v) 9. Juhani Myyryläinen (1v) 10. Lauri Rönkkö 11. Nino Muuruvirta 12. Jari Komulainen Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/23/Imatran%20Pallo-Veikkojen%20pitk%C3%A4%20odotus%20p%C3%A4%C3%A4ttyy%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20%E2%80%94%20katso%20IPV%3An%20kokoonpano%20Sotkamoa%20vastaan/2017122167176/4