Uutinen

Etelä-Saimaa: "Sitä saa olla juuri sellainen kuin on"— 430 partiolaisen marssi huipensi partioviikon Lappeenrannassa Aurinko helli Kauppakadun varteen kokoontuneita katsojia, kun 430 partiolaista marssi näyttävässä kulkueessa ohi. Etelä-Karjalan Partiolaisten järjestämä paraati huipensi tällä viikolla vietetyn valtakunnallisen partioviikon. Sunnuntain ohjelmaan Lappeenrannassa kuului Linnoituksen Kesäteatterilla iltapäivästä järjestetyt juhlallisuudet. Sen jälkeen partiolaiset marssivat Katariinan torilta Kauppakatua pitkin Marian kirkkoon. Yksi marssilla mukana olleista partiolaisista oli 18-vuotias lappeenrantalainen Eeva Pyrhönen. Pyrhönen palkittiin myös toisen luokan Mannerheim-soljella iltapäivän partiojuhlallisuuksissa. Partioon Pyrhönen liittyi 6-vuotiaana sisarustensa innoittamana. — Partiossa parasta on, että siellä ihminen saa olla, mitä oikeasti on. Retkiolosuhteissa ei voi esittää mitään muuta, Pyrhönen toteaa. Hänelle partio on yhteisö, jossa kaikki auttavat toisiaan. Kaikkiaan marssilla oli mukana 19 eri lippukuntaa Etelä-Karjalan alueelta. — Nuorimmat ovat iältään seitsemänvuotiaita, ja vanhimmat lähempänä kahdeksaakymmentä, kertoo piirinjohtaja Lotta Pellinen. Hänen mukaansa partioviikon tapahtumat ovat sujuneet Etelä-Karjalassa mallikkaasti. Aiemmin tällä viikolla on järjestetty muun muassa pop-up-partiokolo kauppakeskus Isossa-Kristiinassa Lappeenrannassa ja suuri iltanuotio Parikkalassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/23/%22Sit%C3%A4%20saa%20olla%20juuri%20sellainen%20kuin%20on%22%E2%80%94%20430%20partiolaisen%20marssi%20huipensi%20partioviikon%20Lappeenrannassa/2017122169312/4