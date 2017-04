Uutinen

Etelä-Saimaa: Yhä useampi suomalainen on alityöllistetty Alityöllistettyjen määrä on kasvanut viime vuosina. Viime vuonna 15–64 -vuotiaista alityöllistettyjä oli 140 000. Vuonna 2010 vastaava luku oli 118 000 henkilöä. Alityöllistetyllä tarkoitetaan työssäkäyvää henkilöä, joka haluaisi tehdä enemmän töitä mitä on tarjolla. Alityöllistetyllä voi olla useita eri työpaikkoja, tai hän voi nostaa ajoittain myös toimeentulotukea. Erityisesti nuori väestö kärsii alityöllisyydestä. Kaikissa ikäluokissa naiset ovat miehiä heikommassa asemassa. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Alityöllisyyttä esiintyy monilla aloilla. — Hyvin nuorissa ja hyvin vanhoissa ikäryhmissä alityöllistettyjä on vähäinen määrä. Suurin joukko on nuoria aikuisia, etenkin nuoria naisia, yliaktuaari Pertti Taskinen kertoo. Etelä-Karjalan osuuskaupan pääluottamusmies Jukka Kolehmaisen mukaan kaupan alalla ajat ovat olleet viime vuosina vaikeita. — Kaupan alalla työsopimukset ovat usein 20–25 viikkotunnin mittaisia. Joskus harvoin työntekijällä on 30 tunnin sopimus, mutta se vaatii kyllä jo pitkät ja rankat neuvottelut työnantajan kanssa, Kolehmainen sanoo. Kolehmaisen mukaan osa-aikaisuus on alalla usein vastentahtoinen työtilanne. Opiskelijat muodostavat poikkeuksen, koska he eivät voi sitoutua suuriin tuntimääriin. Lappeenrannan Prisman johtaja Risto Punkkinen toteaa, että opiskelijoiden suuri määrä Lappeenrannassa on iso etu kaupoille. — Olemme onnellisessa asemassa siinä mielessä, että opiskelijoita on paljon. Heille osa-aikaisuus sopii hyvin. Moni opiskelija haluaa työskennellä vain muutamana päivänä tai muutamana tuntina viikossa, jolloin vakituisille työntekijöille on esimerkiksi helpompi sopia lomia kun kesälomittajia löytyy helposti, Punkkinen sanoo. Punkkinen korostaa, että heillä työvoiman tarve on suurimmillaan aamupäivällä kun yölliset tavaratoimitukset täytyy saada purettua asiakasliikennettä suuremmin häiritsemättä. Tämä vaikuttaa myös työsopimusten tuntimääriin. Lue koko uutinen:

