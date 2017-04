Uutinen

Etelä-Saimaa: Toisilla liikaa töitä, toisilla liian vähän Alityöllistymisen kasvu on harmillinen ilmiö. Suomessa on yhä suurempi joukko ihmisiä, jotka eivät löydä tarpeeksi töitä itselleen, vaikka halua työntekoon on. Ongelma koskettaa erityisesti nuorempaa ikäpolvea, johon itsekin kuulun. Tunnen monia ihmisiä, joiden on hankalaa löytää kokopäivätyötä. Lahjakkaat ja ahkerat ihmiset joutuvat joko kituuttamaan pienellä palkalla tai tekemään useampaa työtä yhtä aikaa. Tällaista työelämää ei voi jatkaa kovin pitkään. Jatkuva taloudellinen niukkuus ja epäsuhta oman motivaation ja työtarjonnan välillä ajaa monia nuoria vaikeaa tilanteeseen. Toisaalta joillakin töitä on liikaa. He haluaisivat vähentää taakkaansa, mutta nykyinen työmaailma ei anna siihen mahdollisuutta. Nykymaailmassa onnellinen on se, joka tulee palkallaan toimeen eikä joudu raatamaan itseään loppuun. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/22/Toisilla%20liikaa%20t%C3%B6it%C3%A4%2C%20toisilla%20liian%20v%C3%A4h%C3%A4n/2017122146833/4