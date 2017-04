Uutinen

Etelä-Saimaa: Seppäset muuttivat Ruokolahdelle hieman vahingossa — nyt viisihenkiseksi kasvanut perhe remontoi vanhaa puutaloa pikkuhiljaa omannäköisekseen Vuonna 2010 Tupuna ja Matti Seppänen etsivät uutta kotia. Imatrankoskella sijaitsevassa rivitalossa asunut kolmihenkinen perhe kaipasi pois kaupungin vilskeestä, lähemmäksi luontoa. Tupuna kertoo pariskunnan etsineen omakotitaloa pääasiassa Imatran ja Joutsenon seudulta. — En koskaan kuvitellut muuttavani Ruokolahdelle. Se kävi oikeastaan vahingossa. Kun Matti ehdotti katsottavaksi 1950-luvulla rakennettua omakotitaloa, ei Tupuna aluksi lämmennyt ajatukselle. Valokuvissa vanha puutalo ei vaikuttanut houkuttelevalta. Kaikki kuitenkin muuttui, kun Seppäset kurvasivat autolla vehreään pihaan pienen mäennyppylän päälle. — Silloin oli kesä. Tämä talo oli vaan niin kiva ja tonttikin iso, joten päätimme jättää tarjouksen heti. Noin sadan neliömetrin kokoinen talo kaipasi kuitenkin pintaremonttia, sillä huoneet oli maalattu 1980-luvun henkisesti persikan sävyillä. Ennen muuttoa Seppäset uusivatkin tapetteja ja maalasivat seinäpintoja. — Lisäksi alakerran mäntylattiat hiottiin ja yläkertaan asennettiin laminaattilattia. Kerttu oli silloin vuoden ikäinen, joten halusimme pienen lapsen kanssa muuttaa mahdollisimman valmiiseen taloon, Tupuna sanoo. Seppäset kertovat huomanneensa, että kotia kunnostaessa nälkä kasvaa syödessä. — Onhan se antoisaa, kun jonkin kohdan talosta saa valmiiksi. Mutta kun yksi huone on remontoitu, niin silloin vieressä oleva seinä alkaakin näyttää nuhjuiselta, Tupuna sanoo. Pariskunta kertoo panostavansa mielellään kodin viihtyisyyteen. Kun kotona viettää paljon aikaa, niin on tärkeää, että siellä on myös kiva olla. Vaikka Seppäset tekevätkin paljon remonttia, haluavat he silti kunnioittaa vanhan talon henkeä. — Olisihan tästä saanut kunnostettua täysin nykyaikaisen omakotitalon, mutta sellaista emme halunneet, Matti kertoo. Hänen mukaansa remonttiratkaisuilla on myös pyritty tekemään kodista persoonallinen ja asukkaidensa näköinen. — Sisustuslehdistä voi tietysti hakea ideoita, mutta niitä ei kannata kopioida. Seppäset jatkavat remonttitöitä yksi vaihe kerrallaan. Paljon riippuu siitä, mikä on taloudellisesti ja arkielämän kannalta mahdollista. Suunnitelmat elävät remonttien edetessä. — Sillä mielellä tätä tehdään, että tänne jäädään. Lue koko juttu lauantain Etelä-Saimaasta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/22/Sepp%C3%A4set%20muuttivat%20Ruokolahdelle%20hieman%20vahingossa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89nyt%20viisihenkiseksi%20kasvanut%20perhe%20remontoi%20vanhaa%20puutaloa%20pikkuhiljaa%20omann%C3%A4k%C3%B6isekseen/2017522147830/4