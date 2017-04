Uutinen

Etelä-Saimaa: Maajoukkueluotsi Erkka V. Lehtola kaipaa jalkapallojunioreille lisää taitoa ja otteluihin lisää tunnetta Erkka V. Lehtola näkee kirjaimellisesti suomalaisen huippujalkapalloilun tulevaisuuden. Lehtola, 45, on toiminut vuoden alusta alkaen Suomen 15—17-vuotiaiden poikien maajoukkueiden päävalmentajana. Lehtola tuntee 2000-luvun alussa syntyneet juniorit perinpohjaisesti, sillä aiemmin hän toimi poikamaajoukkueissa Kimmo Lipposen apuvalmentajana vuodesta 2014 alkaen. Lehtolan mukaan liian monen suomalaisjuniorin tekninen osaaminen on yhä puutteellista. Helpot virheet voivat tehdä joukkueena pelaamisesta hankalaa. — Inhoan puheita, että meillä on temppuja tekeviä pimputtelijoita, jotka eivät osaa pelata, kun ottelu alkaa. Ei pidä paikkaansa, että olisimme jo nyt riittävän taitavia pärjätäksemme parhaita vastaan. Ydinviestini on, että pallo pitää vain kesyttää.Talven mittaan Lehtola katsoi tukun Suomen huipputason junioriotteluita, varsinkin B-juniorien SM-sarjan karsintoja. Hän näki kentällä myös ongelmia. — Olin monta kertaa pettynyt otteluiden intensiteettiin. Pelien tunnetila on ollut valju, pahimmillaan aneeminen ja hiljainen. Palloliitto on muiden lajiliittojen tavoin pyrkinyt syystäkin kitkemään häiriökäyttäytymistä kentän laidalta. Kaikki reaktiot ja eläytymiset eivät silti ole tuomittavia, päinvastoin. — Olen alkanut miettiä, että uskaltavatko koutsit enää painaa päälle ja luoda sitä tunnetta. Olen siitä huolissani. Tunne on tärkeä pelin elementti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/22/Maajoukkueluotsi%20Erkka%20V.%20Lehtola%20kaipaa%20jalkapallojunioreille%20lis%C3%A4%C3%A4%20taitoa%20ja%20otteluihin%20lis%C3%A4%C3%A4%20tunnetta/2017122167351/4