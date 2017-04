Uutinen

Etelä-Saimaa: Valtuuston puheenjohtajuudesta tulossa vääntö Lappeenrannassa Kokoomus ja Myö-liike laittoivat Lappeenrannan vallanjakokuviot uusiksi heti neuvottelujen alkajaisiksi keskiviikkona. Kun myöläiset katosivat valtuustokartalta osaksi kokoomusta, on kokoomusryhmällä nyt 13 valtuutettua. Se on yhtä paljon kuin demarit saivat vaaleissa ja kaksi paikkaa enemmän kuin keskustan vaalitulos. Onkin mahdollista, että kokoomus vaatii itselleen valtuuston puheenjohtajuutta ryhmän kokoon vedoten. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Joonas Grönlund sanoo, että he hakevat ilman muuta parempia neuvotteluasemia. — Yhdessä olemme melko vahva. Grönlund on vakuuttunut, että koalitioita olisi varmasti syntynyt muutenkin. Hän sanoo, että politiikka perustuu vaalimatematiikkaan ja se taas löytyy parhaiten koalitioilla. Muiden ryhmien hämmästys oli melkoinen, kun kokoomus kertoi, miksi Myön edustajia ei näy ensimmäisessä valtuustoryhmien tapaamisessa. Demarien Päivi Kukkonen sanoo, että hämmästyksen jälkeen todettiin Myön ja kokoomuksen yhteisen valtuustoryhmän synty. — Samalla muistioon kirjattiin, että kokoomus tunnustaa SDP:n tässä asetelmassa suurimmaksi puolueeksi. Demarit aikovat suurimpana ottaa kaupunginhallituksen nuijan. Kukkosen mielestä on keskustan ja kokoomuksen välinen asia, miten ne sopivat jatkon eli valtuuston puheenjohtajuuden. Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Kemppi sanoo, että helppoa ei tule olemaan. Hän muistuttaa, että keskusta oli vaaleissa toiseksi suurin puolue ja siitä he pitävät kiinni. Kemppi toivoo, että neuvotteluissa saadaan aikaan ratkaisut, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä eivätkä haittaa tulevaa valtuustotyöskentelyä. Lue koko uutinen:

