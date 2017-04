Uutinen

Etelä-Saimaa: Tiet ja katsomot kuntoon Imatran ajoihin, kaupunki remontoi radan aluetta 200 000 eurolla Ensi kesänä järjestettävien Imatran ajojen rataremontti on alkanut. Kisoja varten rataturvallisuutta sekä katsojapalveluita parannetaan. Tuleva remontti on huomattavasti pienempi kuin edellisen kesän. Tuleviin kisoihin katsojien liikkumista tahdotaan helpottaa ja selkeyttää. Myös rataan tehdään pieniä parannuksia. — Kulkureittejä ja opasteita parannetaan, sekä katsomojen laatua parannetaan esimerkiksi asentamalla kuppipenkkejä, Imatran moottorikerhon puheenjohtaja Sami Backman kertoo. Viime kesänä radan varrelta valaistusta uusittiin, kiinteitä jakajia korvattiin siirrettävillä sekä tietä paranneltiin. Viime vuonna Imatran kaupunki budjetoi rataremonttiin 400 000 euroa. Tällä hetkellä pääsuoralla katsomoiden läheisyydessä on meneillään yksi parantelun kohde. Katsomoiden vierellä on läjätty sekä tasoiteltu maata. — Tasaisempaa polkua tehdään ja katsomon pohjia tasoitellaan, tarkentaa rata-asioista vastaava Lassi Nurmi. Itse rataa parannellaan pieniltä osin hieman ennen h-hetkeä. Nurmen mukaan esimerkiksi kanttareita, eli kadun reunuskiviä muokataan ajoystävällisemmiksi. Myös asfaltointia on luvassa viime hetkillä ennen kisoja. Meneillään olevaan remonttiin Imatran kaupunki on budjetoinut kaiken kaikkiaan 200 000 euroa Rataremontti etenee aikataulussa. — Kaikki etenee suunnitellusti ja oikein hyvässä aikataulussa. Innolla mennään kohti kesää ja heinäkuuta, Nurmi summaa. Imatran ajot järjestetään 7.—9. heinäkuuta. Lue koko uutinen:

