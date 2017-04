Uutinen

Etelä-Saimaa: Suolaisia suupaloja Starbox-resepteissä — ruusupasteijat, kukkakaalisnacksit ja paistettua parsaa Starboxin reseptivinkit tarjoavat suolaisia suupaloja viikonlopuksi. Tällä kertaa tarjolla on kukkakaalisnacksia, ruusupasteijaa ja paistettua parsaa. Willa-Sarkko -blogin tämänkertainen vinkki on gluteenittomat ruusupasteijat. Rahkavoitaikinasta tehdyt pasteijat voi muotoilla haluamallaan tavalla, mutta blogin kuvasarjan avulla niistä saa ruusuja. Kakkupuoti Hurmaavassa on puolestaan tehty leivitettyjä kukkakaalisnackseja kera jogurttikastikkeen. Leivitetyt kukkakaalisnacksit ovat päältä rapeita ja sisältä pehmeitä. Hurmaavan bloggaaja Mari paistoi myös kevään vihannesta parsaa. Paistettu parsa toimii alku- tai suupalana lähes sellaisenaan. Mausteiksi riittää sitruuna, suola ja voi. Lisää reseptejä löydät Starboxin ruoka ja juoma -osiosta. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

