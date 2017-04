Uutinen

Etelä-Saimaa: River Plast muuttaa kohta majaa Imatralla — idea tuotannon laajentamisesta itää jo Uutta putkeen, kirjaimellisesti. Se on lujitemuovituotteita valmistavan River Plast Oy:n meininki monessakin mielessä. Yritys valmistautuu samanaikaisesti kahteen muuttoon. Ajatuksissa polttelee jo kovasti Imatran putkituotannon siirtäminen Mansikkalasta alkukesästä valmistuvaan Kurkvuoren uuteen teollisuushalliin, toimitusjohtaja Saku Miikki kertoo. Samaan osoitteeseen siirtyy myös ajoneuvoteollisuudelle tehtävien ovien valmistus Puumalasta. Tämä tuo synergiaa, Miikki sanoo. Lähtökohta on, että jatkossa kaikki Imatran tuotteita tehneet työntekijät osaavat tehdä myös Puumalassa valmistettua tavaraa, ja päinvastoin. Kurkvuoren hallin rakennuttaja on Imatran seudun yritystilayhtiö. River Plast ottaa haltuunsa 2 800 neliön tilat kaupunkiyhtiön vuokralaisena. Vuokraisäntä on ollut sama myös Mansikkalassa. Uusia vakityöpaikkoja uuteen halliin ei Miikin mukaan välittömästi tule, mutta nykyisten säilyminen näyttää taatulta. Tilauskirjat ovat täynnä: määräaikaista lisätyövoimaa on palkattuna parhaillaankin. Tulevaisuus voi tuoda investoinnin, mikä tietää runsaan parin miljoonan euron liikevaihtoa tehneelle River Plastille kassavirran ja työntekijämäärän kasvua. Miikin mukaan alustavasti on ryhdytty pohtimaan autojen ovipakkojen jatkojalostusta niin, että tilaajien asentajien homma helpottuu. — Tuohon mahtuisi laajennus, Miikki viittoo Kurkvuoren hallityömaan pihalla. Lue koko uutinen:

