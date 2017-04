Uutinen

Etelä-Saimaa: Rami Hasu nousee Imatran kaupunginjohtajaksi — vihreät toivat enemmistön Imatran kaupunginjohtajaksi pyrkivän Rami Hasun (kok.) takana on valtuuston enemmistön kannatus. Vihreä valtuustoryhmä on ilmoittanut kannattavansa Hasua kaupunginjohtajaksi. Tieto tarkoittaa sitä, että Hasun takana on 22 valtuutettua 43:sta. Hasun vastaehdokkaan Antti Vuolanteen (sd.) takana ovat sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto sekä perussuomalaisten Matti Seppälä. Heidän yhteinen äänimääränsä on 20. Lue koko uutinen:

