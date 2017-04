Uutinen

Etelä-Saimaa: Rami Hasu äänen päässä valinnasta Imatran kaupunginjohtajaksi Diplomi-insinööri Rami Hasu (kok.) on yhden äänen päässä Imatran kaupunginjohtajan paikasta. Valinnan ratkaisevat vihreät ja kristillisdemokraatit. Hasun taakse ovat ryhmittyneet kokoomus 11 ja ja keskusta kolmella äänellä. Perussuomalaisilta Hasu on saamassa seitsemän ääntä. Antti Vuolanne (sd.) saa Matti Seppälän (ps.) äänen. Perussuomalaiset pitivät ryhmäkokouksensa asiasta torstaina. Seppälä kertoo äänestävänsä Vuolannetta enemmän henkilökohtaisista kuin poliittisista syistä. Neuvottelut vaaliasetelmista jatkuivat perjantaina, kun sosiaalidemokraatit olivat kutsuneet vihreiden ja kristillisdemokraattien edustajat yhteiseen kahvitilaisuuteen. Kummastakaan ryhmästä ei tässä vaiheessa haluttu kertoa, ketä he aikovat äänestää vaalissa. Vihreiden Päivi Marttila kertoi haluavansa keskustella asiasta vielä omassa ryhmässä. Kristillisdemokraattien Tiia Holappa vetosi koko päivän jatkuviin työkiireisiin. Antti Vuolanteen valinta vaatii sekä vihreiden että kristillisdemokraattien tuen. Omaksi sitoutumattomien valtuustoryhmäksi irrottautunut Henri Ruokolainen lomailee parhaillaan Turkissa. Ruokolaisen varahenkilö tulee perussuomalaisten ryhmästä, ja antaa äänensä Hasulle. Molemmilla ryhmillä on yksi valtuutettu. Tulevassa valtuustossa kristillisdemokraateilla ei yhtään paikkaa. Vihreät jatkavat seuraavalle valtuustokaudelle yhdellä valtuutetulla. Vasemmistoliiton kahden valtuutetun äänet menevät Antti Vuolanteelle. Sosiaalidemokraattien ja ja vasemmistoliiton neuvotteluissa kaupunginjohtajan vaali on Anssi Piiraisen (vas.) mukaan kytketty yhteistyöhön luottamushenkilöiden paikkajaossa. Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Heikki Luukkanen korostaa, että ryhmillä ei ole sopimusta teknisestä vaaliliitosta. Lue koko uutinen:

