Etelä-Saimaa: Postille lisää oheistöitä ruohonleikkuun rinnalle — alkaa seurata bensiinin hintoja ABC-ketjun laskuun Posti alkaa kerätä polttonesteiden hintatietoja S-ryhmän osuuskauppojen käyttöön. Sopimus asiasta allekirjoitettiin tänään, ja ABC-ketjujohtaja Antti Heikkisen mukaan yhteistyö alkaa heti. Heikkinen ei kerro yksityiskohtia siitä, millä alueilla tietoja kerätään, mutta toteaa ketjulla olevan valmius hintojen tarkkailuun koko maassa. — Pääosin tietoja kerätään oman henkilökunnan voimin, mutta paikoin käytämme myös yhteistyökumppaneita apuna. Posti on nyt yksi näistä paikallisesti käytetyistä yhteistyökumppaneistamme. Hintaseurantaa tarvitaan, koska hintakilpailu huoltoasemaketjujen välillä on kovaa. — Postin etu datankeräämisen kumppanina on koko maan kattava verkosto ja postireitit, jotka kierrämme joka arkipäivä. Uudet älyteknologiat mahdollistavat erilaisen datan keräämisen yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin, Postin liiketoimintajohtaja Mika Nikkola sanoo tiedotteessa. Kirjelähetysten vähentyessä Posti on laajentanut toimintaansa muille alueille ja tarjoaa nyt muun muassa ruohonleikkausta ja ulkoiluapua vanhemmille. Lue koko uutinen:

