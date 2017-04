Uutinen

Etelä-Saimaa: PEPO löysi paikallisen vahvistuksen kauden kynnyksellä, Aleksi Ikonen terävöittää hyökkäyspeliä PEPO Lappeenranta aloittaa kautensa jalkapallon miesten Kakkosessa lauantaina vierasottelulla Helsingin Jalkapalloklubin kakkosjoukkuetta vastaan. Joutsenolaisen Kultsu FC:n avausottelu on vappuna Kotkan KTP:n vieraana.PEPO saa Helsinkiin mukaansa Aleksi Ikosen, joka solmi joukkueen kanssa sopimuksen tällä viikolla. Ikonen pelasi viime kaudella AC Kajaanissa ja sitä ennen Kultsu FC:ssä.Päävalmentaja Mika Heino on hyvillään, että Ikonen päätti valita joukkueekseen PEPOn.— Pidän Aksussa siitä, että hän on oikeasti pelitaitava pelaaja. Hän on saanut pelaamiseensa rutiinia, oikeanlaista kovuutta ja kroppaan voimaa, joka on tullut lisänopeutena. Nyt meillä on molemmilla laidoillamme selkeä uhka hyökkäyssuuntaan, Heino toteaa.Heino suuntaa joukkueensa kanssa luottavaisena alkavaan kauteen. Hänen mukaansa PEPOn materiaali on leveämpi kuin viime kaudella.— Vaihtoehtoja pelipaikoille on enemmän. Viime kauden kokemattomuus on kuitattu, eikä pelaamisemme ole enää ujoa, Heino kertoo.PEPO on pyrkinyt harjoittelemaan tavalla, joka muuntaa joukkueen pelitapaa intensiivisemmäksi. Viime vuonna joukkue painotti enemmän syöttölinjojen peittämistä, nyt aktiivista prässäämistä.— Aktiivinen pelaaminen on yksi käyntikortti, jota haluamme pitää näkyvillä peleissä. Se on sellaista, mitä PEPOsta ei ole nähty täällä. Se on viihdyttävää katsojille, mutta uskoakseni myös tuloksellista.Heinon mukaan PEPOn joukkue reagoi tällä hetkellä tilanteisiin kollektiivisesti hyvin, eli pelaajat tekevät oikeita valintoja.— En usko, että monella kakkosdivisioonan joukkueella on sellaista. Katsojat tulevat huomaamaan kotipeleissä, miten pelimme on muuttunut. Olen nähnyt HJK:n pelaavan samalla tavalla aktiivisesti.PEPOn valmennuksen luoma pelitapa on Kakkosen tasolle kunnianhimoinen ja vaativa. Toimiessaan se on myös tehokas ja tavoitteellisille pelaajille motivoiva ja kehittävä.— Haluamme auttaa pelaajiamme oikeasti eteenpäin. Meillä on nuoria ja kohtuullisen nuoria pelaajia, jotka myös odottavat, että pystymme kehittämään heitä. Tällä hetkellä pystymme siihen. Jos emme siihen pystyisi, eivät he meille edes tulisi. Näyttää siltä, että se on meillä ehkä jopa vähän vetovoimatekijä.PEPOlla ja Kultsulla on alkavalla kaudella poikkeuksellinen porkkana edessään. Eteläkarjalainen miesten jalkapallojoukkue ei ole ollut nykyisen Kaakkois-Suomen piirin alueen paras yhdelläkään kaudella sen jälkeen, kun Mestaruussarjaa alettiin pelata vuonna 1930.Nyt siihen on mahdollisuus, kun PEPO ja Kultsu pelaavat samassa lohkossa Mikkelin Palloilijoiden, Mikkelin Pallo-Kissojen, Kotkan KTP:n ja Kouvolan Susien kanssa, eikä ylemmillä sarjatasoilla ole Kaakkois-Suomen piiristä ketään.— Uskon täysin, että meillä on materiaaliltaan ja nyt kokemukseltaankin joukkue, joka pystyy taistelemaan lohkovoitosta. Viime vuonna kokemattomuutemme näkyi siinä, ettemme siihen lopulta pystyneet, Heino sanoo. Lue koko uutinen:

