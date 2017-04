Uutinen

Etelä-Saimaa: Murtovaras liikkeellä Ruokolahdella, kohteena Käpälämäen baari ja Neste - punaista Saabia etsitään Ruokolahdella yritettiin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä murtautua kahteen paikkaan. Pohjalankilassa sijaitsevassa Käpälämäen baarissa rikottiin aamuyöllä kolmen jälkeen kaksi ikkunaa ja kolmatta oli yritetty vääntää auki, kertoo yrittäjä Tomi Raijas. — Meillä on murtohälytin ja murtoyritys keskeytyi siihen. Mitään ei ehditty viedä, mutta ikkunat piti korjata. Näköhavaintoja meillä ei ole tekijöistä, sanoo Raijas. Vähän ennen Käpälämäkeä murtoyritys oli myös Ruokolahden Nesteellä. Raijas uskoo, että tekijä oli sama. — Ikkuna rikottiin, mutta muuta ei tehty. Meillä on turvalasit. Turvakameraan jäi kuva punaisesta Saabista. Auton omistaja kävi katsomassa kuvaa, ja kertoi että auto oli häneltä edellisenä iltana varastettu Imatralta, sanoo Susanna Riikonen Nesteeltä. Kuvasta ei näkynyt, kuinka monta ihmistä viistoperäisessä vuoden 93-mallisessa Saabissa oli. Riikosen mukaan auto on edelleen kateissa. Poliisi on saanut ilmoituksen molemmista tapauksista, sanoo rikoskomisario Teemu Liikkanen Kaakkois-Suomen poliisista. — Asiaa tutkitaan. Meillä on myös kuva punaisesta autosta, ja sen yhteyttä murtoihin selvitetään, sanoo Liikkanen. Poliisin tutkinnassa on myös Ruokolahden Rasilassa maaliskuussa tapahtuneet ikkunoiden rikkomiset ja muut ilkivallan teot. Tutkinta on rikoskomisario Jyrki Hännisen mukaan hyvässä vaiheessa. Hänen arvion mukaan tällä viikolla tehdyt murtoyritykset ja Rasilan ilkivalta ovat tapauksina eri sarjaa, eikä tekojen välillä ole välttämättä yhteyttä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/21/Murtovaras%20liikkeell%C3%A4%20Ruokolahdella%2C%20kohteena%20K%C3%A4p%C3%A4l%C3%A4m%C3%A4en%20baari%20ja%20Neste%20-%20punaista%20Saabia%20etsit%C3%A4%C3%A4n/2017522162121/4