Etelä-Saimaa: Mikko Kinnunen sairasti vakavan puutiaisaivokuumeen, purema vei teho-osastolle ja hengityskoneeseen Lappeenrantalainen opettaja Mikko Kinnunen toipuu edelleen punkin pureman aiheuttamasta puutiaisaivokuumeesta. Toipumista on ollut kerrakseen, sillä häneen heinäkuussa iskenyt puutiaisaivokuume oli vakavinta laatua, mitä Etelä-Karjalassa on tiettävästi sairastettu. — Vajaan vuorokauden kuluttua ensimmäisistä oireista olin kanttuvei. Heräsin viikkoa myöhemmin teho-osastolta. En pystynyt puhumaan. Olin hengityskoneessa, sillä toinen keuhko oli lakannut toimimasta. Kinnunen oli saanut neliraajahalvauksen: vain toinen käsi toimi hieman. Hän oli teho-osastolla 3,5 viikkoa, josta hengityskoneessa kolme viikkoa. — Kivut olivat hirveät koko ajan. Opioidia meni runsaasti. Aluksi en pystynyt liikkumaan ollenkaan, mutta loppuajasta pystyin hieman liikuttamaan kämmeniä ja jalkateriä. Opettelu alkoi Armilassa Keskussairaalan jälkeen Kinnunen oli loppuvuoden Armilassa vaativan kuntoutuksen osastolla. Hän opetteli syömään ja istumaan. Käsien ja jalkojen liikeratoja harjoitettiin. Apuvälineiden turvin hän pääsi pyörätuoliin ja nousi seisaalleen. — Suurin hetki toipumisessa oli, kun ensimmäisen kerran pystyi kävelemään. Kinnunen on ollut viime kuukaudet kotonaan. Aluksi hän sai kotihoitoa, mutta sittemmin hän on käynyt kuntoutuksessa Armilassa ja keskussairaalassa. Nyt Kinnunen pystyy kävelemään omakotitalonsa postilaatikolle sekä tasaisella jalkakäytävällä. Kahvinkeitto sujuu, mutta voimat eivät vielä riitä siivoukseen, pukemiseen, pyykinpesuun tai matalalta istuimelta ylös nousemiseen. — En pysty kantamaan tavaroita enkä ajamaan autoa. Portaissa ja epätasaisella alustalla kävely on hankalaa. Töihin paluu haaveena Kinnusen tavoitteena on kuntoutua työkykyiseksi syksyyn mennessä. Hän on englannin ja ruotsin opettaja ja työpaikka on Imatralla. — Aivot ovat toimineet täysillä koko ajan. Nyt ne suttaavat tyhjää, joten kaipaan töihin. Kirjoja ei lue eikä elokuvia katso määräänsä enempää. Mikko Kinnunen toivoo vielä pääsevänsä harrastamaan geokätköilyä ainakin tasaisissa maastoissa. Hän oli sairastumista edeltävinä viikkoina Lappeenrannassa sekä kiertämässä ympäri Suomea. — Olen saanut tartunnan joko kotini liepeiltä tai Kokkolan seudulta. Ne olivat tuona aikana ainoat paikat, joissa puutiaisaivokuumetta esiintyy. Lue koko uutinen:

