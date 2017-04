Uutinen

Etelä-Saimaa: Mikkelissä raju ulosajo — kyydissä olleet kahdeksan ihmistä kuljetettiin sairaalaan, kuljettaja tukevassa humalassa Jyväskyläntiellä Mikkelissä tapahtui henkilöauton raju ulosajo perjantaina. Autossa oli yhteensä kahdeksan ihmistä. Poliisin mukaan auton 23-vuotiaan naiskuljettajan promillemäärä ylitti reilusti törkeän rattijuopumuksen rajan. Raja on 1,2 promillea. Poliisista kerrotaan, että ulosajon syyksi voidaan epäillä myös ylinopeutta. Onnettomuuspaikalla on sadan kilometrin tuntinopeusrajoitus. Auto kierähti katon kautta ympäri ainakin kerran ja päätyi katolleen. Normaalikokoisen henkilöauton kyytiin oli ahtautunut kahdeksan ihmistä. He loukkaantuivat lievästi ja joutuivat tarkastuttamaan vammojaan Mikkelin sairaalaan. Poliisin kuvailun mukaan mukana oli hyvää tuuria, että tilanteessa kukaan ei loukkaantunut vakavammin. Auton kyydissä olleista nuorin on 15-vuotias ja vanhin 78-vuotias. Ketään kyydissä ollutta ei tarvinnut irrottaa onnettomuusautosta. Pelastuslaitos avusti ensihoitoa poltilaiden siirtämisessä ja hoidossa. — Tällaisessa tapauksessa on vaikea saada riittävästi ensihoitoyksiköitä paikan päälle. Pelastuslaitoksen henkilöstö miehitti esimerkiksi yhden vara-auton, palomestari Eero Aho kertoo. Ahon mukaan tilanteessa auttoi, että onnettomuuspaikalle osui sattumalta vapaalla ollut ensihoitolääkäri. Onnettomuus tapahtui myös suhteellisen lyhyen matkan päässä Mikkelin keskussairaalasta. Onnettomuuspaikka on noin kymmenen kilometriä Jyväskylän tiehaarasta Jyväskylän suuntaan, eli muutama kilometri Kovalan risteyksestä pohjoiseen. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle kello 17.40 jälkeen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/21/Mikkeliss%C3%A4%20raju%20ulosajo%20%E2%80%94%20kyydiss%C3%A4%20olleet%20kahdeksan%20ihmist%C3%A4%20kuljetettiin%20sairaalaan%2C%20kuljettaja%20tukevassa%20humalassa/2017522165549/4