Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan keskusta saa uuden pikaruokaravintolan – Fafa’s aukeaa Kauppakadulle vapun jälkeen Pikaruokaketju Fafa’s avaa uuden ravintolan Lappeenrannan keskustaan. Ravintola aukeaa osoitteeseen Kauppakatu 28 toukokuun alussa. — Tähtäämme kuun vaihteeseen. Muutamia muuttujia avaamisajankohdassa vielä on. Ihan vapuksi emme ehdi, sillä laitteet eivät kerkiä tänne ennen vappua, yrittäjä Roni Trinidad sanoo. Etelä-Saimaa uutisoi tammikuussa, että Fafa’s-ketju etsii franchising-yrittäjää avaamaan ravintolan Lappeenrantaan. Tieto saavutti myös Trinidadin. — Tutustuin ensin heidän menuunsa. Totesin, että täällä ei ole vielä sen tyyppistä ravintolaa. Siitä tuli ajatus, että voisin itse laittaa tällaisen pystyyn. Fafa’s on helsinkiläinen pikaruokaketju, joka keskittyy lähi-idän makuihin. Ruokalista on hyvin kasvisruokapanoitteinen. Ketju on pyrkinyt levittäytymään myös muualle Suomeen. Viime vuonna Fafa’s avasi ravintolan Tampereelle ja tammikuussa yrittäjiä alettiin etsiä Lappeenrannan lisäksi myös lukuisiin muihin suomalaiskaupunkeihin. Trinidad ei lähde ravintolabisnekseen ummikkona, sillä ravintolataustaa löytyy Tuen grilliltä Lauritsalasta. — Tuen grilli on on meidän perheyrityksemme. Siellä olen aika paljon ollut töissä. Olen kasvanut pikaruoan parissa. Työntekijöiden etsiminen uuteen Fafa’siin on käynnissä. Trinidad kertoo, että hakemuksia on tullut kolmisenkymmentä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/21/Lappeenrannan%20keskusta%20saa%20uuden%20pikaruokaravintolan%20%E2%80%93%20Fafa%E2%80%99s%20aukeaa%20Kauppakadulle%20vapun%20j%C3%A4lkeen/2017122161541/4