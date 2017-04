Uutinen

Etelä-Saimaa: Konkurssien määrä pudonnut Etelä-Karjalassa Konkurssien määrä on vähentynyt Etelä-Karjalassa. Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana konkurssiin on haettu 13 yritystä. Vuosi sitten samalla aikavälillä määrä oli 20. Tänä vuonna konkurssiin haettujen yritysten henkilöstömäärä on 37. Viime vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana konkurssiyhtiöiden henkilöstömäärä oli 48. Koko maassa konkurssiin on haettu alkuvuoden aikana 447 yritystä. Lue koko uutinen:

