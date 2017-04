Uutinen

Etelä-Saimaa: Kimpisen koulun seitsemäs musiikkiluokka tuo ensi-iltaan menestysmusikaalin maailmalta — toteuttamista vahditaan Lontoosta asti Lappeenrannan Kimpisen koulun seitsemäs musiikkiluokka esittää tänään perjantaina ensimmäistä kertaa Suomessa Sound of Music -musikaalin nuorisoversion Getting to know Sound of Music. Kuuluisan musikaalin päätyminen lappeenrantalaisen koulun näyttämölle on ollut kiinnostava, mutta työteliäs projekti. Esitysluvan saadakseen opettaja Hanna Hyvärinen otti yhteyttä Lontooseen Rodgers&Hammerstein-yritykseen, joka myy musikaalien esitysoikeuksia. Ensin musiikkiluokalle tarjottiin Sound of Musicin teatteriversiota, joka olisi maksanut tuhansia euroja. — Eikä meillä olisi muutenkaan ollut rahkeita esittää sitä. Esiintyjät ovat kuitenkin 13—14-vuotiaita koululaisia, Hyvärinen sanoo. Nuorisoversiossa kuullaan tuttuja lauluja Sound of Musicista, mutta se on juoneltaan karsitumpi ja kestoltaan lyhyempi. Yksi haasteista oli, ettei Getting to know Sound of Musicista ollut suomenkielistä versiota. Hyvärinen oppilaineen ei luovuttanut, vaan hankki teoksen käännösoikeudet. Oppilaat ottivat osia tekstistä käännettäväkseen ja opettaja koosti ne yhteen. Sen jälkeen Hyvärisen oli vielä käännettävä suomennos englanniksi ja lähetettävä se Lontooseen tarkistettavaksi. — Vielä siinä vaiheessa he puuttuivat ihan joihinkin sivulauseisiinkin, Hyvärinen sanoo. Muutenkin esityksen toteuttaminen on säädelty tarkasti. Hyvärinen olisi mielellään sovittanut musiikin livebändille, mutta tämä ei käynyt. Oli valittava joko pianosäestys tai valmis taustamusiikki cd:ltä. Nyt musiikki tulee levyltä. Opettajan ja oppilaiden lisäksi myös vanhemmat ovat pistäneet itsensä likoon tekemällä kymmeniä rooliasuja ja markkinoimalla esitystä eri välineissä. Jo ennen esitystä vaikuttaa kuitenkin siltä, että vaivannäkö on kannattanut. — En haluaisi, että tämä projekti ikinä loppuu. Tai olisin valmis aloittamaan saman tien uuden, Saana Kaltio sanoo. Esitykset nähdään Kimpisen lukion salissa 21.—23.4: perjantaina kello 19, lauantaina klo 15 ja 18 ja sunnuntaina klo 15. Juttua on muokattu klo 14.15. Korjattu sunnuntain esityksen kellonaika. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/21/Kimpisen%20koulun%20seitsem%C3%A4s%20musiikkiluokka%20tuo%20ensi-iltaan%20menestysmusikaalin%20maailmalta%E2%80%89%E2%80%94%20toteuttamista%20vahditaan%20Lontoosta%20asti/2017122153881/4