Etelä-Saimaa: Kaamospuhalluksen ikäraja on epäoikeudenmukainen, totesi Lasten parlamentti Perjantainen Lasten parlamentin yleiskokouksen asialista vilisi ajankohtaisia asioita. Yksi isoimmista oli Kaamospuhallus -tapahtuman ikärajan laskeminen niin, että kaikki samalla luokalla olevat pääsevät osallistumaan. On epäoikeudenmukaista, jos sinne pääsevät vain alkuvuonna syntyneet, parlamentti totesi. Yleensä Lasten parlamentin kokoukset pidetään nuorisotalo Monarilla, mutta nyt oli kyse kevään yleiskokouksesta, ja sille varattiin hieman juhlallisemmat puitteet: kaupungintalon valtuustosali. Perjantaina aamupäivällä saliin kokoontui noin kolmekymmentä 4 — 6 -luokkalaista kaupungin eri kouluilta. He olivat omien oppilaskuntiensa valitsemia edustajia. Lasten parlamentti on kokoustanut kerran kuussa vajaan kymmenen vuoden ajan. Jotkut asiat puhututtavat parlamenttia kokouksesta toiseen. Sellaisia ovat esimerkiksi kouluruoka ja koulukiusaaminen. Parlamentti käsitteli koulukiusaamista tälläkin kertaa. Fyysinen kiusaaminen on vähentynyt, sillä kiusaaminen on siirtynyt enemmän nettiin. Koulukuraattorille ei uskalleta välttämättä mennä puhumaan kiusaamisesta, ja aina sitä on ainakin vähän, vaikkei se enää niin iso ongelma olekaan, parlamentin jäsenet kommentoivat. Lue koko uutinen:

