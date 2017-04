Uutinen

Etelä-Saimaa: Jäähalli ja kaksi maneesia ovat riskirakennuksia Etelä-Karjalassa, Lappeenrannan Hubertusseura etsii kuumeisesti teräsrakentajaa Teräsrakenneyhdistys (TRY) on kerännyt listan konkurssiin menneen yrityksen tekemistä teräsrunkoisista halleista, joissa on tai voi olla turvallisuuspuutteita. Listalla on noin 370 hallia. Liikuntahalleja on 34 ja maneeseja 90. Tältä listalta löytyvät Etelä-Karjalasta Lappeenrannan Hubertusseuran maneesi, Luumäen jäähalli ja Imatran ratsastajien maneesi. Hubertusseura etsii kuumeisesti teräsrakentajaa, joka kunnostaisi maneesin turvalliseen ja normit täyttävään kuntoon. Seuran puheenjohtaja Tuija Poutanen kertoo, että seura on velvoitettu korjaamaan halli tämän vuoden puolella. Hallilaki eli laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista tuli voimaan huhtikuussa 2015. Poutasen mukaan maneesi tarkastutettiin kaiken varalta hyvissä ajoin. — Maneesissa on tehty selviä rakennusvirheitä. Rakentaja ei toteuttanut piirustuksia ja jätti yhdet teräspalkit pois. Virheitä on silmille näkyvissä ja näkymättömissä paikoissa. Luumäen jäähallin tilasta tiedetään vasta se, että hallin rakenne voi olla riskialtis. Kunnan tekninen johtaja Erik Forstén kertoo, että kunta on tilannut halliin tarkastuksen, joka tehdään kesän aikana. Imatran ratsastajien maneesi tutkitaan tänä kesänä. Kestävyyttä on jo seurattu hallilain voimaantulon jälkeen. — Me olemme lähettäneet tarjouspyynnöt. Tarkoitus on tehdä rakenteiden tutkimus, Imatran ratsastajien hallituksen puheenjohtaja Tarja Juotasniemi-Rutanen sanoo. Lue koko uutinen:

