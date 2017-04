Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran vanha GP-rata halutaan nimetä RR-legendan Jarno Saarisen radaksi Imatran kaupunginhallitus on saanut käsiteltäväkseen kuntalaisaloitteen, jonka mukaan suomalaisen moottoriurheilun legenda Jarno Saarinen ansaitsee nimikkoradan Imatralle. Imatralaisen Janne Hämäläisen tekemässä aloitteessa esitetään Imatran ajoissa vuoteen 1978 saakka käytössä olleen niin sanotun vanhan GP-radan nimeämistä Jarno Saarisen radaksi (GP Circuit of World Champion Jarno Saarinen). Hämäläinen muistuttaa, että kilpailuonnettomuudessa Monzassa 1973 kuollut Saarinen on legendan asemassa Keski- ja Etelä-Euroopassa. — Saarisen muistoa on maailmalla kunnioitettu puistolla ja patsaalla muun muassa Italiassa. Imatran osalta radan nimeämistä puoltaa se, että Saarinen varmisti juuri Imatran osakilpailussa ensimmäisen maailman mestaruutensa, Hämäläinen perustelee. Saarisen mestaruus tuli 250-kuutioisten luokassa 1972. Seuraavalla kaudella Saarinen oli ajamassa useankin luokan mestaruuteen, kunnes kohtalokas onnettomuus katkaisi hänen uransa ja elämänsä. —Radan nimeämisellä kunnioitettaisiin maailmanmestaria ja lisäksi rata lisää kiinnostusta ja tunnettavuutta Imatraa kohtaan, Hämäläinen jatkaa. Lue koko uutinen:

