Etelä-Saimaa: Ensimmäinen kuutti syntyi keinopesään Saimaalla — norppa kävi nuuhkimassa myös turvepesiä Keinopesän ja apukinoksen yhdistelmään on tänä keväänä syntynyt ensimmäinen saimaannorpan kuutti. Pesä kasattiin ennen lisääntymiskauden alkua järviruokolyhteistä ja lumesta Savonlinnan Haukivedelle. Poikanen on viettänyt aikaa sekä ruokopesän että apukinokseen kaivetun lumipesän suojissa. Haukivedelle tehtiin toinenkin ruokopesä ilman apukinoksia. Se ei norppaa kiinnostanut. — Oletuskin oli, että luontaisempi pesintäympäristö houkuttelee, sanoo Metsähallituksen suojelubiologi Miina Auttila. Metsähallitus on kokeillut yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa myös turvekupupesiä. Niitä oli tänä talvena Haukivedellä viisi. Yhtään poikasta turvepesiin ei syntynyt, mutta nuuhkimassa niitä oli käyty. — Turvepesät asennettiin niin aikaisin, että apukinoksia ei niiden reunoille saatu. Parissa pesässä oli silti hengitysavanto ja turvettakin oli sisäpuolelta raavittu. Keinopesiä on ryhdytty rakentamaan ilmastonmuutoksen vuoksi. Odotettavissa on norpanpesinnän kannalta liian lämpimiä talvia, ja keinopesillä voidaan tarjota suojaa vähälumisina talvina. Menetelmien kehittäminen ja testaaminen jatkuu yhdessä Metsähallituksen ja Elomatic Oy:n kanssa. Pesät ovat osa Saimaannorppa-LIFE -hanketta. Lue koko uutinen:

