Uutinen

Etelä-Saimaa: Eetu Peuhkuri palaa Ruotsista Veiterään Lappeenrannan Veiterän keskikenttä vahvistuu paluumuuttajalla, kun kaksi viime kautta Ruotsin pääsarjassa pelannut Eetu Peuhkuri palaa joukkueeseen vuoden sopimuksella. Peuhkuri, 26, on viime vuosina vakiinnuttanut paikkansa Suomen jääpallomaajoukkueessa, ja tilille on kertynyt jo MM-hopeaa (2016) ja MM-pronssia (2017) miesten arvokisoista. Bandyliigassa Peuhkuri saavutti Veiterän riveissä SM-pronssia kaudella 2014—15. Peuhkurin viime kausi päättyi siihen, että hänen Elitserienissä edustamansa Gripen Trollhättan putosi Allsvenskaniin. Peuhkurilla oli sopimus valmiina ensi kaudesta Gripeniin, mutta siinä oli pykälä joka salli sopimuksen toiseen seuraan. — Toki kyselyjä oli muualta Ruotsista ja myös Suomesta, mutta näen Veiterän nykyvalmennuksen ja nykyorganisaation sellaiseksi, että voin edelleen kehittyä jääpalloilijana Suomessa ja ennen muuta Veiterässä, Peuhkuri kertoo Veiterän tiedotteessa. — Olen erittäin motivoinut uudesta sopimuksesta Veiterään. Haluan edelleen voittaa jokaisen pelin ja turnauksen, johon osallistun. Veiterässä on meillä siihen hyvä mahdollisuus. Tavoitteeni on edelleen pelata ammattimaisesti Ruotsissa tai vaikkapa Venäjällä, Peuhkuri linjaa. Kansainvälistä kokemusta omaavana pelaajana Peuhkurin saaminen joukkueeseen oli myös Veiterän valmentajan Aleksei Nikisovin toive. Peuhkuri sanoo olevansa valmis taistelemaan tarvittaessa pelipaikasta. — Veiterä osoitti viime kaudella, että se on todellinen huippujoukkue ja mitenkään itsestään selvänä pelipaikkaa ei voi pitää, Peuhkuri toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/21/Eetu%20Peuhkuri%20palaa%20Ruotsista%20Veiter%C3%A4%C3%A4n/2017122159300/4