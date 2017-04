Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Ei tämän hienompaa kunnianosoitusta voi olla” — Presidenttipari lupautui Lappeenrannan agilityn SM-kisojen suojelijoiksi, Lennu-koirakin hengessä mukana Tasavallan presidentti puolisoineen on suostunut Lappeenrannan agilityn SM-kilpailuiden suojelijaksi. Myös presidenttiparin Lennu-koiran on luvattu olevan hengessä mukana kesäkuussa viikko ennen juhannusta järjestettävässä tapahtumassa. Kisat järjestävän Lappeenrannan Agilityurheiljoiden puheenjohtaja Jerkko Mäkelä kuulostaa innostuneelta kertoessaan vaikutusvaltaisesta suojelijasta. — Ei kai tämän hienompaa kunnianosoitusta voi olla. En tiedä, mikä voisi olla tämän hienompaa meille seurana ja järjestäjäorganisaationa. Mäkelä kertoo, että kerta on ensimmäinen, kun agilitytapahtuma saa suojelijan valtakunnan huipulta. Presidenttipari saatiin mukaan virallisen proseduurin kautta. — Tämä kertoo tietyn tyyppisestä arvostuksesta lajia kohtaa, mikä on noussut pikku hiljaa. Paikalla Kisapuistossa järjestettävässä tapahtumassa presidenttiparia tuskin nähdään, sillä he ovat samana viikonloppuna Pohjois-Karjalassa muun muassa Jukolan viestin maisemissa. — Hyvin suurella todennäköisyydellä he eivät tule paikalle. Aikataulut on päätetty jo vuosi sitten. He ovat myös tulossa myöhemmin kesällä Etelä-Karjalaan. Lue koko uutinen:

