Etelä-Saimaa: Yhteisöllisyys ja sijainti houkuttivat insinööriä: "Tilat varasin hyvissä ajoin" Insinööritoimisto Eisto Oy tekee lujuuslaskelmia teollisuuden laitteistojen ja rakenteiden tarpeisiin. Yrittäjä Sami Heinilä on varannut tilat Savitaipaleen yritystalosta ja muuttaa mahdollisimman pian paikkakunnalle. — Asumme Taipalsaarella. Kunhan saamme sieltä asunnon myytyä, muutamme tänne. Yritystilat varasin täältä hyvissä ajoin, Heinilä kertoo. Heinilän perheellä on mökki Savitaipaleen lähistöllä, mikä helpotti muuttopäätöstä. — Halusin yritystaloon nimenomaan yhteisöllisyyden takia. Omassa työssäni istun paljon koneella yksin, jolloin työporukka häviää. Täällä on mukavaa, kun on ihmisiä ympärillä, Heinilä toteaa. Myös yritystalon keskeinen sijainti Savitaipaleella viehätti yrittäjää. — Kun sitä jossain pitää kuitenkin toimistolla istua, niin samahan se on istua hyvällä paikalla. Savitaipale on mielestäni vireä kunta, jossa ihmiset ottava aktiivisesti osaa asioihin, Heinilä sanoo. Lue koko uutinen:

