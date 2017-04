Uutinen

Etelä-Saimaa: Uudet asuinliiketalot voivat korvata Weeran ja Armadan kauppakeskukset Lappeenrannan ydinkeskustaan suunnitellaan lisää suuria asuinliiketaloja. Tällä kertaa asialla on Kiinteistökehitysyhtiö City Kauppapaikat, joka omistaa Weeran ja Armadan kauppakeskukset sekä hotelli Cumuluksen ja ravintola Amarillon kiinteistöt. Yhtiön toimitusjohtaja Raimo Sarajärvi kertoo, että kaavamuutoshakemukset jätetään Lappeenrannan kaupungille vielä ennen kesälomakautta. Jos hankkeet etenevät ongelmitta, uudet kiinteistöt saadaan käyttöön 2020-luvun alkuvuosina. Mittaviin suunnitelmiin liittyy myös Karjalankulma, jonka ostamiseen tähtäävistä neuvotteluista kiinteistökehitysyhtiö on tehnyt aloitteen Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiölle. Säätiön hallitus ei ole toistaiseksi ottanut kantaa asiaan. Karjalankulman uusi kaava valmistui viime vuonna, ja se mahdollistaa kuusikerroksisen talon rakentamisen Oksasenkadun varrelle. Samaa kerroslukua on noudatettu viime vuosina monissa muissakin ydinkeskustan rakennushankkeissa. Valmistautuminen tulevaan näkyy jo kauppakeskuksissa. Tyhjeneviin liikehuoneistoihin ei enää etsitä pitkäaikaisia vuokralaisia. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

