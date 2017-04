Uutinen

Etelä-Saimaa: Superbakteerit leviävät maailmalla — näin ehkäiset antibioottiresistenssiä Antibioottien tehon varmistamiseksi tarvitaan maailmanlaajuisia toimia, varoittaa Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n mukaan antibioottiresistenssiä esiintyy jokaisessa maailman maassa. Vuosittain 480 000 ihmistä sairastuu antibiooteille vastustuskykyiseen tuberkuloosiin, ja antibioottiresistenssi on alkanut vaikeuttaa muun muassa HIV:n hoitoa. Dosentti Jari Jalava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo, että Suomessa tehtävällä torjunnalla voitetaan aikaa. Antibioottiresistenssin yleistymistä estävät muun muassa sairaalahygienia ja kansallinen rokotusohjelma. Tilannetta pahentaa antibioottien runsas ja tarpeeton käyttö sekä matkailu. — Ongelmia rantautuu väistämättä Suomeenkin, kun resistenttejä bakteereja kulkeutuu ihmisten mukana, Jalava sanoo. Bakteerien vastustuskyvyn lisääntymistä voi ehkäistä myös muutamin kotikonstein: Näin ehkäiset antibioottiresistenssiä kotona 1. Ota antibiootteja vain lääkärin määräyksestä ja käytä antibioottikuuri ohjeiden mukaan. Älä jätä kuuria kesken, vaikka olo paranisi. 2. Älä käytä ylijääneitä antibiootteja myöhemmin. Jos joudut vaihtamaan antibiootteja kesken lääkityksen, hävitä käyttämättä jääneet antibiootit asianmukaisesti viemällä ne apteekkiin. 3. Pidä rokotuksesi voimassa. 4. Pese kätesi ja lasten kädet säännöllisesti, esimerkiksi aivastamisen tai yskimisen jälkeen. ...ja matkalla 1. Huolehdi wc- ja käsihygieniasta: pese tai desinfioi kätesi esimerkiksi alkoholihuuhteella ennen ruokailua ja vessassa käynnin yhteydessä. 2. Juo vain pullotettua vettä, jos et ole varma hanaveden turvallisuudesta. Älä lisää jäitä juomiisi. Suosi kuumia ja hyvin kypsennettyjä ruokia. 3. Älä harrasta suojaamatonta seksiä. Käytä kondomia. 4. Jos sairastut kuumetautiin matkalla tai matkan jälkeen, hakeudu lääkäriin. 5. Käytä antibiootteja vain lääkärin määräyksestä. Älä lääkitse itseäsi omin päin hankituilla antibiooteilla, vaikka niitä saisikin apteekeista vapaasti. Turhaan syöty antibioottikuuri voi lisätä riskiä saada resistentti bakteeritartunta. 6. Huolehdi rokotussuojastasi. Ota kohdemaassa suositellut rokotukset ennen matkaa. Lisätietoja matkailijan rokotteista löytyy internetistä osoitteesta rokote.fi. Lähteet: David Livingstone -seura, THL, rokote.fi, Euroopan antibioottipäivä -sivusto Lue koko uutinen:

