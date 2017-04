Uutinen

Etelä-Saimaa: Seppo Remes tuo Lappeenrannan yliopistoon Venäjän-tuntemusta Venäjän asiantuntija Seppo Remes on nimitetty Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Professor of Practice -tehtävään eli tuomaan käytännön osaamista alaltaan. Kauppatieteiden lisensiaatti Remes on Suomen johtavia Venäjän talouden, politiikan ja liike-elämän asiantuntijoita. Hän on asunut ja tehnyt töitä Venäjällä yli 20 vuotta. — Hänen työtehtävänsä sekä merkittävimmät luottamustoimensa liittyvät läheisesti LUT:n strategiaan, erityisesti energiaan, liiketoimintaan ja Venäjä-osaamiseen, yliopiston tiedotteessa todetaan. — Toivon, että pystyn tuomaan mukanani erityisesti Venäjä-osaamista ja verkostoja, Remes puolestaan toteaa. Remes nimitettiin LUT:n Professor of Practive -tehtävään huhtikuun alusta. LUT:n muut Professor of Practicet ovat Anssi Vanjoki ja Pekka Sutela. — Professor of Practice -tehtävään valitaan tyypillisesti korkeatasoinen käytännön osaaja, kuten elinkeinoelämän tai julkisen sektorin johtaja, jolla on asiantuntemusta ja vaikuttavuutta yliopiston kannalta merkittävillä aloilla. Tarkoituksena on jakaa ja siirtää käytännön ajankohtaista tietoa opetuksen ja alan kehittämiseen sekä rakentaa verkostoja elinkeinoelämään ja vahvistaa yhteiskuntasuhteita, yliopiston tiedotteessa kerrotaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/20/Seppo%20Remes%20tuo%20Lappeenrannan%20yliopistoon%20Ven%C3%A4j%C3%A4n-tuntemusta/2017122156923/4