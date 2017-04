Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipaleen yritystalon neuvottelutilat saavat kiitosta yrittäjältä: "Tämä on sellainen mini-Technopolis" Uuteen yritystaloon sijoittuneella Tiliporras Oy:llä on ollut aiemminkin tilat Savitaipaleella. Yrityksellä on toimintaa ympäri Suomea. — Pääliiketoimintaamme on tilitoimisto. Sen lisäksi meillä on henkilöstöpalveluyritys ja rahoitusalustapalvelu, myyntijohtaja Peko Ratinen toteaa. Yritystaloon Tiliporras Oy halusi yhteisöllisyyden ja monikäyttöisten tilojen takia. Rakennuksen neuvottelutilat saavat Ratiselta kiitosta. — Neuvottelutilat ovat täällä erinomaiset. Esimerkiksi videoneuvotteluun on hyvät mahdollisuudet. Haluamme olla palvelemassa tavallisia ihmisiä ja myös yrityksiä, Ratinen sanoo. Muiden yritysten ja yrittäjien läheisyys on iso plussa Ratiselle. — Tämä on sellainen mini-Technopolis. Meillä on muitakin vähän samantapaisia tiloja eri puolella Suomea. Savitaipale on meille hyvä sijainti, Ratinen sanoo. Lue koko uutinen:

